¿Víctor García se burla EN VIVO de Yahir por estar en ‘La casa de los famosos México’? Esto pasó

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se ha convertido en tendencia desde su estreno, no solo por lo que sucede dentro de la casa, sino también por el impacto que genera fuera de ella.

La presentación de Yahir como uno de los habitantes sorprendió al público, pero también a otros artistas de la industria musical. Precisamente, Víctor García habló al respecto en una entrevista reciente y, horas después, comenzó a ser señalado en redes sociales. ¿Se burló de Yahir? Te contamos.

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Yahir en ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Redes sociales

¿Víctor García se burló de Yahir por entrar a ‘La casa de los famosos México’?

La versión de que Víctor García se burló de Yahir durante un programa en vivo surgió tras la visita del cantante a ‘Sale el Sol', donde acudió para promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional.

Como parte de la entrevista, Víctor fue cuestionado sobre su opinión acerca de la participación de Yahir en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Fue entonces cuando comenzó a circular en redes sociales una imagen en la que aparecía el cintillo del programa con una supuesta declaración de Víctor, quien presuntamente se habría burlado de su compañero por participar en el reality.

El cintillo mostraba la frase: “Yo no necesito volverme a encerrar en una casa para mantenerme en el medio”, lo que de inmediato provocó críticas contra el cantante y alimentó las especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre ambos.

Sin embargo, la imagen fue editada y difundida como si se tratara de una captura real de la transmisión. Víctor García nunca pronunció esas palabras y ‘Sale el Sol’ tampoco colocó dicho cintillo durante la entrevista.

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Imagen falsa de Victor García hablando de Yahir / Redes sociales

¿Qué dijo Víctor García sobre la participación de Yahir en La casa de los famosos México 2026?

En una dinámica del programa llamada ‘Chana o Juana’, le pidieron a Víctor García que eligiera entre uno u otro de sus compañeros de aquella primera generación de ‘La Academia'.

Cuando llegó el momento de elegir entre Raúl Sandoval y Yahir, Víctor se inclinó por este último y expresó su admiración hacia él. Fue entonces cuando la conductora Joanna Vega-Biestro le preguntó si estaría dispuesto a participar nuevamente en un reality, como Yahir, quien actualmente forma parte de ‘La casa de los famosos México'.

Víctor respondió que él no lo haría, aunque dejó claro que respeta la decisión de su compañero y le deseó lo mejor durante su participación en el programa.

“Le deseo que la pase bien, porque un reality definitivamente te expone en todos los aspectos”, comentó el cantante.

“Yahir tiene muchas cosas que aportar y que exponer”, agregó.

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¿Cómo se conocieron Yahir y Víctor García?

Los caminos de Yahir y Víctor García se cruzaron por primera vez en 2002, cuando ambos formaron parte de la primera generación de ‘La Academia’. Durante el reality compartieron escenario y comenzaron a forjar las carreras musicales que los llevarían a consolidarse dentro de la industria.

En 2025, los cantantes volvieron a coincidir profesionalmente en ‘Juego de voces’, programa de Televisa en el que también participó Carlos Rivera, ganador de la tercera generación de ‘La Academia’.

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