¿Toñita se alejó de Yahir por mujeriego? Ella asegura que andaba con novia... ¡y otras tres más!

Surge video en redes sociales, donde Toñita hace mención a la relación que tuvo con Yahir, ambos de La academia, pero que terminó debido a que él era... ojo alegre. La cantante “lo ventiló” y hasta perdón le pidió. ¿Dijo nombres?

Toñita habla de Yahir de La academia / Cortesía de la artista

¿Toñita y Yahir, de La academia, fueron pareja durante el programa?

Tiempo después la primera generación de La academia Toñita reveló durante una entrevista que ella y Yahir mantuvieron una relación por varios años, pero aún así no pudieron llevarlo a algo “serio”.

Según su versión, ella quería un compromiso, pero presuntamente el intérprete solo quería “divertirse":

Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga. Toñita en 2022

Por otro lado, Infobae informó que hace años Yahir aseguró que su vínculo se trató solo de “piropos” y “sabroseos”, pero tampoco habló de un romance:

Tengo más de 20 años de amistad con ella y siempre nos hemos llevado así, siempre me ha sabroseado, siempre me echa piropos, y me encanta. A mí me encanta la relación que tengo con ella y me encanta su personalidad también. Yahir en Infobae

Ahora, surge un nuevo testimonio de Toñita, quien revela por qué no llegó a más su relación.

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Toñita habla de su relación con Yahir / Redes sociales

¿Toñita asegura que su amigo Yahir es mujeriego?

Durante una plática con René Gómez en el programa Sinvergüenza, Toñita ventiló algunos detalles sobre su relación con Yahir, la cual, no llegó a más debido a ciertas actitudes del intérprete mexicano.

En su versión, Yahir era capaz de tener a varias mujeres, aún teniendo novia, algo que vio como una “red flag”, siendo este el motivo de su alejamiento:

Exactamente, amigos con derecho. Perdón por ventilarte amigo, pero sí bien loquillo, ya cuando vi que andaba con tres y la novia, decías... Por eso la gente que no sabe, las actuales fans que tiene, si no saben lo que uno ha vivido (gesto de silencio). Y si yo quisiera quemar a mi compañero, diría con todas las que ha andado de Azteca. Toñita

La cantante no dirá nombres porque es amiga de él y le tiene respeto, pero lo menciona solo porque algunos seguidores del intérprete han defendido otras versiones. Aquí algunos de los comentarios:



“El momento más humilde de Yahir”,

“No sabía que se fijó en ella” y,

“Nunca fue la novia oficial”

El debate continúa, y mientras unos defienden la versión de Toñita, otros creen que Yahir nunca quiso algo con ella. ¿Tú qué opinas?

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¿Yahir ganará La casa de los famosos México 2026?

Luego de que se filtrara una lista con el presunto orden de eliminados de La casa de los famosos México 2026, fans de Yahir se preguntaron el lugar en el que terminaría el cantante.

En dicha lista, Yahir aparece como el supuesto segundo lugar de esta cuarta temporada del reality, algo que podría convertirse en realidad, pues ha logrado un fuerte vínculo con la audiencia.

La ganadora, según la hoja, sería Karina Torres, repitiendo el mismo éxito de su amiga Wendy Guevara, quien ganó la primera temporada.

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