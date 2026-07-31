Cynthia Klitbo habla de su ruptura con Francisco Gattorno en ‘LCDLFMX 2026’: “Estaba destruida”

Cynthia Klitbo se ha convertido en una de las participantes más polémicas de ‘La casa de los famosos México 2026’. Con tan solo cuatro días desde su ingreso, ya ha protagonizado peleas con algunos compañeros, principalmente, por el tema de la limpieza.

En esta ocasión, abrió su corazón y habló sobre una de las etapas más complicadas de su vida: la relación y ruptura con Francisco Gattorno. Esto fue lo que dijo.

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Cynthia Klitbo está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Cómo fue la relación entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno?

Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno comenzaron un romance tras coincidir en ‘La Dueña’, el exitoso melodrama de los años 90. En 1995, se casan, convirtiéndose así en una de las parejas más queridas del medio artístico.

No obstante, se divorciaron en 1997 tras una infidelidad de él. De acuerdo con declaraciones que daría la propia Klitbo años después. Se enteró del engaño de Gattorno por un accidente que él tuvo con una bailarina Marilyn de la Caridad Rosado en Cancún.

Pese a que la tragedia no fue intencional, el histrión enfrentó un proceso legal y tuvo que ir a firmar por un tiempo hasta que quedó exonerado.

Según la actriz, este hecho también le permitió descubrir que su exesposo le había sido infiel en múltiples ocasiones, algo que la afectó por mucho tiempo. Y es que ella misma ha reconocido que amaba demasiado a Gattorno.

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Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno se casaron en 1995 / Redes sociales

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre Francisco Gattorno en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante una conversación sincera con algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’, Cynthia Klitbo admitió que se había rapado en la novela ‘El privilegio de amar’ fue influida, en parte, por su ruptura con Francisco Gattorno.

“Estaba destruida. Me encontré con mi excuñada y la vi rapada y le dije: ‘¿Por qué te rapaste?’... Me dijo: ‘Porque troné con Sergio y entonces para cambiar la vibra y los Indios del Norte que no sé qué, que se rapan y entierran el pelo’. Entonces dije: ‘Ay, yo me voy a rapar, a ver si se me quita este dolor’”. Cynthia Klitbo

Al preguntarle si le hablaba a Gattono en aquel entonces, la actriz aclaró que no. Mencionó que pasaron muchos años sin hablarse. También dijo, sin dar mayores detalles, que terminaron tras enterarse de que había embarazado a una amante.

“Porque embarazó a su amante. Me lo contaron… Esa es otra historia, ahorita no (la quiero decir), es una historia muy larga”, indicó.

Esto causó mucha conmoción en redes sociales. Y es que, hasta donde se tiene conocimiento, la celebridad nunca habló de que Gattorno hubiera embarazado a una amante.

¿Cómo es la relación actual entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno?

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno son relativamente cercanos actualmente. El reencuentro entre ellos ocurrió en 2009, durante las grabaciones de ‘Atrévete a soñar’.

Cynthia contó en ese entonces que desconocía que su ex estaría en la etapa final del melodrama, por lo que se sintió muy sorprendida al verlo. Pese a esto, decidió ser profesional y continuar el rodaje.

Tras varias semanas grabando, optaron por salir para aclarar sus diferencias. Esto fue el parteaguas para que pudieran perdonarse. Hace algunos meses, hubo rumores de una posible reconciliación, pues ella misma contó que él estaba viviendo en su casa.

No obstante, aclaró que solo lo estaba ayudando, ya que el actor no tenía una casa fija en México y solo rentaba cuando tenía proyectos.

“Francisco y yo somos muy buenos amigos y, a mí, la idea de tener a un señor en mi casa con mi hija..., pues no, entonces, muy caballeroso, cuando llegó Elisa, se fue”, dijo.

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