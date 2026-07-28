¿Ese Pérez deja ‘La casa de los famosos México 2026’? Piden su salida por supuestas burlas a Karina Torres

Si bien solo ha pasado un día desde el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, la controversia ya comenzó en redes sociales. Y es que Ese Pérez ha causado mucha molestia entre algunos fans por los comentarios que le ha hecho a Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’. Esto es lo que está pasando.

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Karina Torres está participando en ‘La casa de los famosos México 4' / Redes sociales

¿Por qué señalan a Ese Pérez como “transfóbico” en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde que ‘La casa de los famosos México 2026’ arrancó el pasado 26 de julio, muchos han notado ciertos comentarios de Ese Pérez que han sido considerados como “burlas” hacia Karina Torres. Uno de los más sonados fue cuando le preguntó si ya se había sometido a la vaginoplastia.

“Oye, ¿ya te cortaste los… (señala sus partes)?”. Ese Pérez

Otra situación que dio de qué hablar fue cuando el influencer se rió de las declaraciones hechas por Aldo Rendón sobre Karina. Luego de que Fede Vigevani se convirtiera en el líder de la semana y escogiera a ‘la Perdida’ como su acompañante en la suite, el estilista de imagen le dijo que ahora dormirá con un hombre “vestido de mujer”.

Si bien Karina ha tomado todo con humor y, al parecer, no ha tenido problemas con lo que han dicho sobre ella, los internautas ya han tomado partido.

Algunos consideran que simplemente están “conviviendo”, mientras que otros creen que la “discriminan” por su identidad de género y algunos hasta han pedido su expulsión. Estas son algunas opiniones que se pueden leer en redes sociales.

“Ese patán cae bien mal”

“Deberían sacarlo”

“La gente exagera. Solo están en el desmadre”

“Ella contesta espectacular”

“¿Qué onda con ese wey? ¿Qué le importa?”

“No está bien”

“Ese Pérez es un naco”

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¿La estancia de Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México 2026’ peligra por comentarios a Karina Torres?

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado acerca de esta situación, por lo que, al menos de manera oficial, parece que Ese Pérez continúa en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Recordemos que, si bien ahora está siendo “funado”, el influencer entró como uno de los favoritos a la competencia. Muchos de sus fans han salido a defenderlo y piden que “no se saquen las cosas de contexto”.

Cabe destacar que, al menos por lo que se puede ver en el 24/7, Karina y el influencer se llevan bien, pese a pertenecer a cuartos diferentes; él está en Ibiza mientras que ella en Tulúm. Falta ver si esta situación no afectará en las nominaciones, las cuales se llevarán a cabo el próximo 29 de julio.

Karina Torres tiene una buena relación con Ese Pérez en LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Quién es Ese Pérez, el polémico participante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Jesús Ángel Pérez, mejor conocido en redes sociales como ‘Ese Pérez’, es un influencer originario de Azcapotzalco.

Tiene 26 años.

Se hizo viral hace algunos años por su contenido de humor.

Sus frases más populares son: “Ca Ca Carnal, véngase pa acá” y “Oxxo estás ahí”.

Su popularidad le ha permitido acercarse al mundo artístico. Es gran amigo de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

Previo a entrar a ‘La casa de los famosos’, se dijo soltero.

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