Encuentran sin vida y con signos de violencia a modelo y creadora de contenido exclusivo, ex de futbolista, VIDEO

A solo unos días de que la influencer Sara Gilson fuera asesinada por su esposo, tras haber sido denunciado de presunto abuso, una nueva tragedia enlutece a las redes sociales.

La muerte de la modelo y creadora de contenido exclusivo ha consternado a toda la comunidad digital, pues su fallecimiento habría sido resultado del ataque de un presunto amigo. ¿Qué más se sabe hasta el momento?

Muere creadora de contenido para adultos: ¿La mató un fan? / Canva

¿A qué modelo y creadora de contenido encontraron sin vida recientemente?

Raiza Joselin Martínez Coppa, mejor conocida en redes sociales como “la Chocolatita”, fue localizada sin vida dentro de un departamento en Lima, donde las autoridades detuvieron a un hombre que ahora es investigado por su presunta participación en el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por medios locales, el cuerpo de Raiza Martínez fue encontrado en un apartamento ubicado en Lima, Perú. La joven presentaba evidentes signos de violencia: tenía cinta adhesiva cubriéndole la boca, además de las manos y los pies atados.

La desaparición de Raiza había sido denunciada por sus familiares luego de que perdieran toda comunicación con ella desde el pasado 22 de julio, fecha en la que salió de su domicilio y no volvió.

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Raiza Martínez “la Chocolatita” / Redes sociales

¿Quién es el presunto culpable del asesinato de Raiza Martínez “la Chocolatita”?

Como parte de la investigación, los agentes lograron rastrear el teléfono celular de Raiza Martínez “la Chocolatita” mediante el sistema GPS, lo que permitió ubicar el departamento donde finalmente fue encontrado su cuerpo.

Las autoridades informaron que dentro del inmueble fue detenido Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien permanecía en el lugar cuando los agentes arribaron.

Según las investigaciones preliminares, fue la madre del sospechoso quien dio aviso a la policía tras ingresar al departamento de su hijo y descubrir el cuerpo de la influencer. El hombre ya contaba con antecedentes y, de acuerdo con los registros oficiales, había sido denunciado en marzo por un presunto caso de maltrato psicológico contra una joven de 19 años.

El hermano de la Raiza dio algunos detalles y confirmó esta información:

Ese chico ha dejado a mi hermana tirada con una cinta, asfixiada, ocho o nueve horas, hasta que su mamá se ha dado cuenta. El chico se ha escapado y ha regresado porque su mamá lo ha llamado y le ha dicho que se entregue. (...) Es un enfermo. Hermano de Raiza Martínez

Posteriormente, el examen de necropsia confirmó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por estrangulación, un resultado que fortaleció la línea de investigación sobre un posible homicidio.

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¿Quién era Raiza Martínez, la influencer conocida como “la Chocolatita”?

Raiza Joselin Martínez Coppa se hizo una figura en plataformas digitales gracias a su trabajo como modelo y creadora de contenido para adultos.

En 2024 fue vinculada sentimentalmente con el actor argentino Julián Zucchi , aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación. Un año más tarde, en 2025, trascendió que sostuvo un romance con el futbolista peruano Pedro Aquino.

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