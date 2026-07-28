Exactor y productor de La rosa de Guadalupe habla de su enfermedad sin cura, a un mes de la muerte de su esposa

Un reconocido exactor y actual productor de La rosa de Guadalupe, quien sufriera la muerte de su esposa hace algunas semanas, dio a conocer que enfrenta una enfermedad incurable que ha complicado su estado de salud en los últimos años. Te decimos de quién se trata.

Exactor y productor de La rosa de Guadalupe sufrió la muerte de su esposa / Pixabay

¿Quién es el productor de La rosa de Guadalupe que sufrió la muerte de su esposa?

Se trata del productor Miguel Ángel Herros, quien apenas a finales del pasado mes de junio sufrió la muerte de su esposa, una noticia que fue confirmada por Televisa espectáculos:

Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Rebeca Vargas, esposa y compañera de vida del productor Miguel Ángel Herros. Comunicado de Televisa

No se dieron a conocer las causas del fallecimiento. En el mensaje únicamente expresaron sus condolencias a Miguel Ángel Herros y a toda su familia, además de desear el eterno descanso a Rebeca Vargas.

El productor de 83 años tampoco reveló más detalles de la muerte de su esposa.

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¿Qué enfermedad incurable padece Miguel Ángel Herros, productor de La rosa de Guadalupe?

Todo ocurrió durante una entrevista de Miguel Ángel Herros concedida al programa Hoy, en el marco de la misa luctuosa realizada en memoria de su esposa, Rebeca Vargas.

Miguel Ángel compartió que desde hace cinco años fue diagnosticado con distonía cervical , un trastorno neurológico que, hasta el momento, no tiene cura:

Es algo que se me presentó hace cinco años ya, que se llama distonía cervical y que no tiene cura. Se me acrecentó por un problema derivado justamente en los últimos días de mi esposa. Miguel Ángel Herros

Herros detalló que los médicos le habían prohibido realizar esfuerzos físicos, especialmente cargar peso. No obstante, durante una madrugada tuvo que auxiliar personalmente a su esposa, lo que terminó agravando sus molestias.

Por otro lado, Miguel Ángel Herros asegura que tras la muerte de su esposa y después de 54 años casados, él sigue adelante con su familia: “ Estamos cerrando un ciclo, 54 años de casados, con tres hijos, tres nietas y aquí seguimos dándole ”, afirmó.

El productor fue acompañado por algunas celebridades y figuras del entretenimiento, pues era una fecha importante para él.

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¿Qué es la distonía cervical y cómo puede afectar a Miguel Ángel Herros?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la distonía cervical es un trastorno neurológico que provoca contracciones musculares involuntarias en el cuello, ocasionando que la cabeza se incline, gire o adopte posiciones anormales.

Además de limitar el movimiento, esta enfermedad suele generar dolor intenso y constante, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Los especialistas han indicado que el origen del trastorno se encuentra en el sistema nervioso central, particularmente en los circuitos cerebrales responsables del control del movimiento.

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