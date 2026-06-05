Actor mexicano de Vecinos y La rosa de Guadalupe se compromete con una querida actriz: ¡Así lo anunciaron!
Un querido actor de Vecinos y Médicos, línea de vida, anunció su compromiso con una querida actriz rusa, tras años de relación. ¿Cómo fueron el anuncio?
Un famoso actor mexicano, quien ha participado en programas como Vecinos, Como dice el dicho y El señor de los cielos, anunció su compromiso con una reconocida actriz. La noticia desató miles de comentarios de fans y colegas del ámbito. ¿De quién se trata?
¿Quién es el actor mexicano de Vecinos y Como dice el dicho anunció su matrimonio?
Iván Amozurrutia, conocido por su participación en exitosas producciones televisivas como Vecinos y El señor de los cielos, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novia, la modelo rusa Alina Enero.
La noticia fue compartida por el propio actor a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que capturan el emotivo momento en el que le pidió matrimonio a su pareja:
Quiero compartir toda la vida contigo, y siempre haré todo para que seas la mujer más feliz. Listo para esta nueva aventura juntos. ¡Te amo con todo mi ser!
Las imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo.
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¿Cómo fue la propuesta de matrimonio del actor Iván Amozurrutia a su novia?
En las fotografías difundidas por Iván Amozurrutia, en sus redes sociales, la pareja aparece emocionada y feliz mientras celebra el importante paso que dará en su relación.
Las imágenes muestran ambos abrazados y con unas sonrisas “de oreja a oreja”. Los intérpretes se encuentran sentados en un sillón, y al centro una mesa decorada con velas.
Aquí algunos de los famosos que felicitaron a la feliz pareja:
- Consuelo Duval: “Felicidades mi, amor. Qué pareja tan hermosa”,
- Sandra Echeverría: "¡Felicidades chicos! Que sean muy muy felices” y,
- Michael Ronda: “Hermsooooos”.
Hasta el momento, Iván Amozurrutia y Alina Enero no han revelado la fecha de su boda ni detalles sobre la ceremonia.
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¿Quién es Iván Amozorrutia y en qué programas ha salido?
Iván Amozurrutia es un actor mexicano que se ha convertido en una figura recurrente en la televisión nacional, pues ha participado en series, telenovelas y producciones de comedia.
Su carrera comenzó en La rosa de Guadalupe, y a partir de ahí comenzó a participar en otros proyectos televisivos como:
- Enamorándome de Ramón,
- Como dice el dicho,
- Médicos, línea de vida,
- Vecinos,
- Esta historia me suena,
- Oscuro deseo, entre muchas otras.
Por último, Iván Amozurrutia protagonizó una famosa y polémica serie de Netflix, hace unos años.
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