Actor mexicano de Vecinos y La rosa de Guadalupe se compromete con una querida actriz: ¡Así lo anunciaron!

Un famoso actor mexicano, quien ha participado en programas como Vecinos, Como dice el dicho y El señor de los cielos, anunció su compromiso con una reconocida actriz. La noticia desató miles de comentarios de fans y colegas del ámbito. ¿De quién se trata?

¿Quién es el actor de Vecinos que se casará con una actriz? / Pixabay

¿Quién es el actor mexicano de Vecinos y Como dice el dicho anunció su matrimonio?

Iván Amozurrutia, conocido por su participación en exitosas producciones televisivas como Vecinos y El señor de los cielos, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novia, la modelo rusa Alina Enero.

La noticia fue compartida por el propio actor a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que capturan el emotivo momento en el que le pidió matrimonio a su pareja:

Quiero compartir toda la vida contigo, y siempre haré todo para que seas la mujer más feliz. Listo para esta nueva aventura juntos. ¡Te amo con todo mi ser! Iván Amozurrutia

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron cientos de mensajes de felicitación por parte de seguidores, amigos y figuras del espectáculo.

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Los actores, Alina Enero e Iván Amozurrutia, anuncian su compromiso / IG: ivan_amoz

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio del actor Iván Amozurrutia a su novia?

En las fotografías difundidas por Iván Amozurrutia, en sus redes sociales, la pareja aparece emocionada y feliz mientras celebra el importante paso que dará en su relación.

Las imágenes muestran ambos abrazados y con unas sonrisas “de oreja a oreja”. Los intérpretes se encuentran sentados en un sillón, y al centro una mesa decorada con velas.

Aquí algunos de los famosos que felicitaron a la feliz pareja:



Consuelo Duval: “Felicidades mi, amor. Qué pareja tan hermosa”,

Sandra Echeverría: "¡Felicidades chicos! Que sean muy muy felices” y,

Michael Ronda: “Hermsooooos”.

Hasta el momento, Iván Amozurrutia y Alina Enero no han revelado la fecha de su boda ni detalles sobre la ceremonia.

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¿Quién es Iván Amozorrutia y en qué programas ha salido?

Iván Amozurrutia es un actor mexicano que se ha convertido en una figura recurrente en la televisión nacional, pues ha participado en series, telenovelas y producciones de comedia.

Su carrera comenzó en La rosa de Guadalupe, y a partir de ahí comenzó a participar en otros proyectos televisivos como:



Enamorándome de Ramón,

Como dice el dicho,

Médicos, línea de vida,

Vecinos,

Esta historia me suena,

Oscuro deseo, entre muchas otras.

Por último, Iván Amozurrutia protagonizó una famosa y polémica serie de Netflix, hace unos años.

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