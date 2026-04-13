Javier Ibarreche se casa ¡otra vez! Así fue su segunda boda con Daniela Schmill en un bosque

Javier Ibarreche volvió a dar el “sí” y desató conversación en redes. El crítico de cine compartió momentos de su segunda boda con Daniela Schmill, una ceremonia íntima en medio de la naturaleza que confirmó que su historia de amor sigue creciendo. La boda, celebrada en un bosque y rodeada de luces cálidas, emociones a flor de piel y looks planeados al detalle, dejó claro que esta no fue una repetición, sino una celebración distinta para sellar su unión. Las imágenes lo dicen todo: lágrimas, sonrisas y una vibra familiar que conectó de inmediato con sus seguidores.

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¿Javier Ibarreche se casó por segunda ocasión con Daniela Schmill?

Sí, Javier Ibarreche se casó nuevamente con Daniela Schmill, y aunque para muchos la noticia tomó por sorpresa, la realidad es que esta segunda boda ya estaba contemplada desde hace tiempo. El creador de contenido y crítico de cine mexicano ya se había casado por el civil en mayo de 2025, y desde entonces se sabía que planeaban una segunda celebración para sellar su amor de una manera más personal.

Fue el propio Javier quien compartió fragmentos de esta nueva boda a través de sus historias de Instagram. En los videos se le vio caminando junto a su esposa, conviviendo con sus invitados y visiblemente emocionado durante gran parte de la ceremonia, al grado de dejarse ver llorando en varias tomas.

Aunque no reveló la ubicación exacta, todo apunta a que la ceremonia se realizó en un bosque o jardín natural, lejos del formato tradicional y de las grandes producciones que suelen rodear a las bodas de figuras públicas. Aquí, el enfoque era 100 por ciento natural.

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Javier Ibarreche y Daniela Schmill, boda en mayo 2025

¿Cómo fue la boda de Javier Ibarreche en el bosque?

La boda de Javier Ibarreche y Daniela Schmill tuvo una estética cálida y orgánica que reflejó perfectamente la personalidad de ambos. El ambiente estaba lleno de árboles, luces colgadas entre las ramas, una enorme mesa para compartir alimentos, copas de cristal y una decoración que integraba la naturaleza con el mobiliario, creando un espacio acogedor donde las y los invitados se sentían cómodos.

Las imágenes mostradas en redes sociales reflejaron un evento relajado, sin poses forzadas ni exceso de protocolo. La naturaleza convivía con el festejo y los asistentes lucían felices, participativos y disfrutando del festín que acompañó la celebración.

A diferencia de las bodas espectaculares que suelen circular en medios, esta fue una celebración íntima, hecha a medida de los novios y pensada para compartirla con su círculo más cercano. Una fiesta sencilla en forma, pero poderosa en emociones.

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¿Qué usó Javier Ibarreche y quién diseñó su traje de boda?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el atuendo del creador de contenido. Javier Ibarreche utilizó un traje color vino diseñado especialmente para la ocasión, una elección poco convencional que conectó con el entorno natural del evento.

La diseñadora Ale Vintages fue la encargada del proceso creativo y compartió detalles del trabajo en sus redes sociales. Según explicó, Javier no solo le pidió encargarse del styling, sino también involucrarse directamente en el diseño del traje.

“Me pidió no solo encargarme del styling, sino ayudarle a diseñar el traje para su boda”.

Ale Vintages también confesó que el proyecto representó un reto importante, ya que se salía de su zona habitual de trabajo, sobre todo por tratarse de un diseño masculino. Sin embargo, aceptó el desafío debido a la colaboración previa que ya había tenido con el creador de contenido.

Por su parte, Daniela Schmill eligió un vestido largo blanco de corte tradicional, pero con guiños inesperados que no pasaron desapercibidos. La pieza incluía una abertura que dejaba ver su pierna derecha, detalle que le permitió romper con lo convencional y apostar por unas botas vaqueras, dejando de lado los clásicos tacones e incluso los tenis que hoy se han vuelto tendencia en bodas.

¿Quién es Javier Ibarreche y por qué su boda se volvió viral?

Javier Ibarreche es crítico de cine, creador de contenido, comediante y actor mexicano, uno de los divulgadores de cine más influyentes del país. Nació el 8 de enero de 1994 en la Ciudad de México y es egresado de Teatro y Actuación por la UNAM.

Su popularidad explotó durante la pandemia de 2020 gracias a sus reseñas claras, entretenidas y sin spoilers en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram. Hoy suma millones de seguidores y mantiene su canal “Yo te lo comparo”, donde profundiza en análisis cinematográficos con humor y referencias culturales.

Gracias a su impacto digital, fue invitado por TV Azteca para cubrir los Premios Oscar desde 2023, entrevistando a figuras como James Cameron y Alfonso Cuarón. Además, ha participado en doblaje de grandes producciones como Spider-Man: Across the Spider-Verse y Transformers: Rise of the Beasts.

Javier Ibarreche se unió en matrimonio / IG: @ibarrechejavier

¿Quién es Daniela Schmill, esposa de Javier Ibarreche?

Daniela Schmill no pertenece al mundo del espectáculo, pero cuenta con una trayectoria sólida y reconocida. Es profesora, escritora, conferencista y consultora mexicana, especializada en educación, inclusión, diversidad y desarrollo humano.

Actualmente es directora nacional de la organización Innovation: África en México y ha enfocado su carrera en:



Educación inclusiva

Formación docente

Desarrollo emocional

Igualdad y diversidad

Ha impartido talleres y conferencias en México y otros países, combinando teoría con reflexión humana. Su visibilidad mediática aumentó tras su relación y posterior matrimonio con Javier Ibarreche, vínculo que ambos han compartido abiertamente en redes.