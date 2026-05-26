Rocío Sánchez Azuara lanza contundente mensaje a su nuera tras la boda de su hijo menor en Miami, ¿no la quiere?

Rocío Sánchez Azuara anunció que su hijo menor, José Luis Santiago, se casó con Natalia Ugalde. Pero lo que más dio de qué hablar fue el contundente mensaje que la conductora le dedicó a su nuera ¿se avecinan problemas? ¡Entérate!

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Esta fue la decisión que tomó Rocío Sánchez Azuara sobre su progama ‘Tu historia como la mía’ / IG: @rocio_sazuara

¿Se casó el hijo de Rocío Sánchez Azuara? Así fue la boda de José Luis Santiago

La conductora Rocío Sánchez Azuara, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, sorprendió a sus seguidores al confirmar la boda de su hijo menor, José Luis Santiago Sánchez, con Natalia Ugalde.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Acércate a Rocío compartió varias fotografías del enlace matrimonial, celebrado en Miami, donde se pudo ver a la pareja disfrutando del momento junto a familiares y seres queridos.

La publicación no solo destacó por las imágenes, sino por el emotivo mensaje que acompañó las fotos. En él, Sánchez Azuara dejó ver su lado más humano y maternal al hablar del crecimiento de su hijo y el inicio de una nueva etapa en su vida.

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¿Qué mensaje le mandó Rocío Sánchez Azuara a su nuera Natalia Ugalde?

Uno de los puntos clave que detonó la viralidad del anuncio fue el mensaje directo que Rocío Sánchez Azuara le dedicó a su nuera, Natalia Ugalde. Sus palabras no tardaron en llamar la atención del público.

“Hoy quiero compartirles que no solo celebramos una boda. Celebramos el amor que eligieron construir con valentía, paciencia y esperanza”, escribió la conductora.

Pero el fragmento que más revuelo causó fue el momento en el que aseguró que Natalia ya forma parte de su familia:

“Como madre, ver a mi hijo menor llegar a este momento llena mi corazón de una emoción difícil de explicar. Parece que fue ayer cuando lo llevaba de la mano, y hoy lo veo comenzar una nueva vida acompañado de la persona que ama. Natalia Ugalde como siempre he dicho: desde ya eres parte de mi hermosa tribu”. Rocío Sánchez Azuara

¿Quién es José Luis Santiago, el hijo menor de Rocío Sánchez Azuara?

Tras el anuncio de la boda, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es José Luis Santiago y a qué se dedica el hijo de Rocío Sánchez Azuara. Aunque mantiene un perfil relativamente discreto, el joven ha ganado presencia en redes sociales.

José Luis Santiago ha compartido en sus plataformas digitales momentos de su vida cotidiana, viajes y reuniones con amigos y familia, logrando reunir una comunidad cercana de seguidores. A pesar de no estar directamente involucrado en el mundo del espectáculo como su famosa madre, su estilo de vida ha captado la curiosidad del público.

Su reciente boda con Natalia Ugalde ha incrementado aún más el interés en su vida personal, posicionándolo como una figura mediática emergente en el entorno digital.

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¿Cuántos hijos tiene Rocío Sánchez Azuara y qué ha pasado con su familia?

La vida personal de Rocío Sánchez Azuara siempre ha generado conversación, especialmente cuando se habla de sus hijos.

La conductora se convirtió en madre siendo muy joven, cuando nació su primer hijo, Jorge Arturo León Sánchez. Posteriormente tuvo a Daniela Lara Sánchez, fruto de su relación con Carlos Lara. Daniela enfrentó una larga batalla contra el lupus y falleció en 2019, un hecho que marcó profundamente la vida de la presentadora.

José Luis Santiago, ahora recién casado, es el hijo menor de la conductora y resultado de su relación con el empresario José Luis Santiago, quien también estuvo presente en la boda celebrada en Miami.