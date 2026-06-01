Anuncian en Hoy que una famosa cantante se casó secretamente y FILTRAN las imágenes del evento: FOTOS

Después del tremendo agarrón que Galilea Montijo y un colaborador de Hoy tuvieron en pleno programa, nuevamente el matutino vive un viral momento en redes sociales, luego de que los conductores revelaran que una famosa cantante se casó “a escondidas” y mostraron las imágenes. Te contamos todo.

Conductores de Hoy revelan que una famosa cantante se casó / Redes sociales

¿Quién es la famosa cantante que se casó, según reportó el programa Hoy?

En la emisión del programa Hoy de este lunes, conductores del matutino hicieron un sorprendente anuncio, pues revelaron que una famosa cantante llevó a cabo su boda “a escondidas”.

Se trata de la cantante británica Dua Lipa, quien apenas en diciembre del 2025 dio una serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, momento en el que también se le vio caminar por las calles de la ciudad con su entonces prometido.

En el programa, también mostraron imágenes en el que aparece la intérprete y a su ahora esposo, el actor Callum Turner, en una ceremonia privada que celebraron el fin de semana en Londres. ¿Cómo lucían?

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Conductores de Hoy anuncian boda de Dua Lipa / Redes sociales

¿Cuáles son las FOTOS filtradas de la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

La información fue dada a conocer durante la sección “La nota que anota”, donde se compartieron detalles sobre el matrimonio de Dua Lipa (quien vivió un temblor en la CDMZ) y Callum Turner.

Durante la misma sección, los conductores aseguraron que la pareja tendrá su enlace religioso en los próximos meses, y que presuntamente tendrá de invitados a varios famosos y celebridades:

Se especula que pronto se realizará en Italia una gran boda, que supuestamente durará varios días y a la cual estarían invitados varios famosos y celebridades. Conductores de Hoy

La relación sentimental entre Dua Lipa y Callum Turner data desde 2024, pues ambos fueron vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de la serie Masters of the air, protagonizada por Turner.

Poco después comenzaron a aparecer fotografías de la pareja en distintas salidas en ciudades como Londres y Los Ángeles, lo que confirmó que estaban iniciando una relación sentimental.

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Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner

¿Cuáles son las canciones de Dua Lipa más conocidas?

Dua Lipa, quien hasta ha sido comparada con Ángela Aguilar, comenzó a realizar covers de artistas famosos y publicarlos en YouTube, algo que le permitió ganar visibilidad.

Su carrera despegó en 2017 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como New rules, Be the one e IDGAF. Aquí algunas de sus canciones más conocidas:



New rules,

Levitating,

Don’t start now,

One kiss,

Physical,

Houdini,

Cold heart (con Elton John), entre muchas otras.

Además de su carrera musical, la intérprete ha incursionado en el modelaje, la actuación y el activismo social. Su visita hace unos meses generó preocupación, pues Dua Lipa se enfermó mientras se encontraba en la capital de nuestro país.

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