Natanael Cano acusado de poseer un auto con presunto reporte de robo, ¡recibe sentencia de juez! ¿Qué pasó?

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, ha sido protagonista de varias polémicas a lo largo de su trayectoria. Hace un tiempo fue acusado de presuntamente poseer un auto estado de robo. Hoy una jueza dictó sentencia en un caso que ha sorprendido a sus seguidores.

Natanael Cano acusado de presunto robo / Redes sociales

¿Por qué Natanael Cano fue acusado del presunto robo de un automóvil?

No hay mucha información acerca de lo ocurrido con Natanael Cano y la acusación de robo que recibió. Recientemente se manejaron versiones en redes sociales sobre presuntos “falsos” argumentos en su contra.

Según datos en plataformas digitales, todo comenzó cuando señalaron a Cano de presuntamente poseer un Corvette Blanco 2015, el cual, habría sido presuntamente sustraído desde Phoenix, Arizona, y posteriormente sido visto en Sonora, con placas correspondientes a un Porsche del cantante.

Por otra parte, según se ha señalado en varios publicaciones de usuarios, el Corvette Blanco habría sido conducido por un amigo del intérprete, sembrando enteras dudas sobre su presunta culpabilidad en el caso. ¿Qué dijo la justicia?

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Natanael Cano, acusado de presunto robo de auto / FB: La Voz del Pitic 88.1 FM

¿Natanael Cano fue declarado culpable del presunto robo de un auto?

Natananel Cano ha estado “cerca” de pisar la cárcel en otras ocasiones, motivo por el que sus fans y seguidores a lo largo del país se mantenían pendientes de la resolución de una jueza en este caso.

Natanael Cano declarado inocente de presunto robo de auto / Foto: Redes sociales

Durante una reciente audiencia que fue compartida para TVNotas, la jueza indicó que, tras llevarse a cabo las investigaciones correspondientes, Natanel no incurrió en ningún delito y no se recabaron pruebas que señalaran lo contrario:

No hay datos de pruebas que permitan tener por acreditado ese tercer requisito que permita establecer ni siquiera título probable, la existencia de este hecho con apariencia de delito, de la posesión de este vehículo con reporte de robo, por parte, en este caso del imputado, es decir, su probable participación en eso. Se dicta auto de NO vinculación a proceso al señor Natanel Rubén Cano Monje. Jueza del caso Natanael Cano

Al momento de esta nota, Natanael Cano no ha hecho declaraciones o comentarios respecto a la resolución obtenida, pero sus fans lo toman como una victoria grande para el cantante.



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¿Cuáles son las canciones más famosas de Natanael Cano?

Natanael Cano, cantante acusado de golpear a su DJ en pleno festival de música, es considerado una de las figuras más importantes en el surgimiento de los corridos tumbados, género que fusiona el corrido tradicional con influencias urbanas y sonidos actuales.

Sus primeros pasos en la música los dio de manera independiente, hasta que en 2019 lanzó su álbum debut Todo es diferente bajo el sello La R Records.

Ese mismo año, el cantante alcanzó mayor notoriedad con el disco Corridos tumbados, publicado tras integrarse a la disquera Rancho Humilde, proyecto que marcó un antes y un después en su carrera artística.

A lo largo de su trayectoria, Natanael Cano ha sumado éxitos como:



“Soy el Diablo (Remix)”,

“El drip”,

“Amor tumbado”,

“PRC” y

“Ch y la pizza”.

Además, ha sido reconocido en distintas premiaciones, entre ellas Premio Juventud y Premio Lo Nuestro, donde ha obtenido galardones y nominaciones internacionales.

En videos de Natanael Cano, otros famosos han aparecido, uno de ellos: Abelito. Dejando ver que muchas figuras de la farándula quieren colaborar con él actualmente.

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