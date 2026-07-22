¿Michelle Rodríguez confirma que se casa? Destapa detalles de su supuesto compromiso con su novia Victoria García

Después de que Michelle Rodríguez denunció públicamente un hackeo a su mamá, la actriz de 40 y 20 compartió en un encuentro con la prensa si existen planes de boda con su actual pareja, tras dar a conocer en TVNotas que estarían buscando tener hijos. ¿Confirmó planes de boda?

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¿Michelle Rodríguez quiere casarse? / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre los planes de Michelle Rodríguez y novia sobre formar una familia?

Fue en septiembre de 2025 cuando te dimos a conocer en TVNotas que Michelle Rodríguez y su novia, Victoria García, estarían en planes de convertirse en mamás. De acuerdo con una persona cercana a las actrices, es un plan que tienen desde hace meses, pero hace poco comenzaron a investigar.

Sin embargo, debido a que los tratamientos suelen no tener resultados exitosos en el primer intento, han elegido mantener la situación en hermetismo hasta que el resultado sea el esperado.

“La verdad es que esto de los tratamientos es algo muy íntimo, pues a veces no pega a la primera y es un tanto tardado lograr el éxito deseado. Ellas optaron por ya mejor no decirnos nada hasta tener la feliz noticia de un embarazo”, contó la fuente a TVNotas.

Hasta ahora, la pareja no ha hablado públicamente sobre el tema, pero según la fuente, ya se comenzaron a hacer estudios para estar lo más sanas posibles. ¿Consideran llegar al altar antes de ser madres?

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Michelle Rodríguez y Victoria García. / Instagram: @michihart

¿Michelle Rodríguez confirmó boda con su novia Victoria tras planear tener hijos?

A finales de 2024, Michelle Rodríguez, quien en más de una ocasión ha hablado sobre su cambio físico, mostró un anillo en algunas fotos por el que se especuló que podría llegar al altar con su novia Victoria.

En una entrevista, la actriz confesó que se trataba de un “anillo promesa”; sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Rodríguez habló sin rodeos sobre una posible boda y los planes que tiene junto a su pareja a más de dos años de relación.

“Es de promesa, ya te había dicho, pero yo siempre les digo que cuando ya sea la boda, cuando ya sepamos, no les vamos a avisar, pero dice Victoria que sí. Entonces sí estén pendientes. Es un gran equipo”. Michelle Rodríguez

De esa forma, la actriz de cine y teatro negó que llegue al altar próximamente, pero resaltó el equipo que ha hecho junto a su pareja, quien está preparando un disco, mientras ella se alista para viajar a Madrid.

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“No hay boda todavía”: 💒 Michelle Rodríguez aclara los rumores sobre su enlace y explica que las prioridades han cambiado por sus compromisos de trabajo. Aun así, aseguró que el matrimonio sigue siendo un proyecto en su vida.❤️ #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/EdXrbAoyVg — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 22, 2026

¿Cuánto tiempo llevan juntas Michelle Rodríguez y su novia Victoria García?

Aunque se desconoce la fecha exacta en que Michelle Rodríguez y Victoria García comenzaron su relación. En mayo de 2024, Rodríguez compartió con TVNotas la felicidad que sentía por estar en una relación con la actriz pese a la diferencia de edad que existe entre ellas:

“Me llena mucho el corazón. Todos saben que no pero ella me tiene así, muy contenta. Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, expresó.

Desde entonces, se han dejado ver juntas en diversos eventos públicos donde dejan al descubierto su amor y el equipo que han sabido formar; aunque por ahora no existen planes oficiales de boda.

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