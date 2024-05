Michelle Rodríguez defiende a Lucero Mijares: “No hablemos de los cuerpos ajenos”

Con los chistes que hicieron Sofía Rivera Torres, José Ramón San Cristóbal ‘el Estaca’ y Eduardo Videgaray sobre la apariencia de Lucero Mijares en su programa de televisión, a los conductores los tundieron en redes y algunas figuras públicas han reprobado sus palabras.

Quien habló del tema esta vez fue Michelle Rodríguez, una de las actrices que más críticas y comentarios ha recibido por su cuerpo antes y ahora que bajó de peso.

La actriz comentó que Lucerito es una joven muy talentosa y es de lo único que se debería de estar hablando y no de lo que los conductores dijeron sobre ella: “Lucerito, la quiero mucho. Es muy talentosa. Deberíamos estar hablando de eso”.

Michelle Rodríguez ha sido una de las figuras más criticadas por su apariencia y ahora defiende a Lucero Mijares / Instagram

Michelle mencionó que las personas se tienen que cuestionar el tipo de contenido que consumen y que la cancelación no viene de las redes sociales porque cada quién es responsable de saber lo que está consumiendo.

Sin embargo, la actriz comentó que en 2024 ya no se debe hablar de cuerpos ajenos: “Todos somos distintos. Tenemos que cuestionar qué contenidos estamos haciendo y consumiendo. La cancelación no viene desde las redes sociales, Lucero es talentosa. Es preciosa y no hablemos de los cuerpos ajenos”, indicó.

Polémica por chistes sobre la apariencia de Lucero Mijares

Recordemos que Michelle no ha sido la única en opinar del tema. Adela Micha incluso encaró a Sofía Rivera Torres y le dijo de frente que no le habían parecido sus comentarios hacia la hija de Lucero y Mijares.

Adela retó a Sofía a “ponerse con alguien más grande” como ella / YouTube

Por otra parte, Martha Figueroa opinó que no hay porqué “cancelar” a los conductores a petición de la mamá de Lucerito Mijares: “¿Quién eres tú para cancelar a alguien? O sea, será que tú lo canceles para ti en tu vida, perfecto, pero de eso a que tú lo cancelas para que los miles de seguidores que tienes también los cancelen, me parece seguir a los borregos. No está bonito. Ya no eres una persona. Eres como una secta. Eso ya es fanatismo”.

Quien tampoco se mostró a favor de ir en contra de los conductores fue Shanik Berman, quien los defendió diciendo que Lucerito tuvo responsabilidad en los chistes que hicieron sobre ella: “Ella lo dijo, que cuando llegaba a los antros le decían: ‘Señor, pásele’. Ellos (los conductores) hicieron un chascarrillo de algo que ella (Lucerito) dijo. Fue ella. No lo dijeron ellos. ¿Por qué lo dijo ella si sí le afecta?”.

