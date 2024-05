Marcela Mistral entrará a La casa de los famosos México, confirma Poncho de Nigris

Marcela Mistral se suma a ‘La casa de los famosos México’, confirmado por su esposo Poncho de Nigris, quien cosechó éxito en la primera temporada como parte del team Infierno. La expectativa para esta nueva entrega se ha disparado, especialmente tras los rumores que circulan desde su anuncio.

Poncho de Nigris confirmó en el programa ‘De primera mano’ que Marcela Mistral estará en la segunda temporada. Además, el conductor descartó la participación de integrantes de ‘las Perdidas’ y adelantó la presencia de Adrián Marcelo en el programa.

Marcela Mistral y Adrián Marcelo entrarán a la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’

“Les voy a dar una exclusiva, a ver si no me regañan. No va a entrar ninguna trans en esta temporada”, añadió Poncho de Nigris, terminando así con los rumores de que alguna integrante de “las Perdidas”, también pudiera participar en el programa. Además, indicó que el conductor Adrián Marcelo también sería parte de los famosos del reality show.

Marcela Mistral abraza a su esposo, Poncho de Nigris. / Instagram: @musamistral

Poncho de Nigris da consejo a los nuevos participantes

“Está bien difícil la ‘La casa de los famosos’ para que sepan los que van a entrar. Les voy a dar un consejo porque yo ya he estado en tres, pero esta es la más complicada por estos tiempos, por la revolución de las redes sociales, la crítica y el hate, debes tener mucho cuidado de las cosas que dices. Yo sinceramente me siento libre y me libero siendo yo mismo y no me importa que a algunos les moleste las cosas que digo. Le molesta a mucha gente, la verdad, pero no puedo fingir ser otra persona para agradar a los demás como muchos artistas”, dijo el conductor.

Adrián Marcelo con los brazos cruzados / Instagram: @adrianmarcelo10

El conductor advierte sobre los desafíos que enfrentan en el programa, especialmente en la era de las redes sociales y la constante crítica. Reconoce la dificultad de mantener autenticidad frente a la presión de complacer a todos. Aunque su conducta reciente generó controversia, De Nigris defiende su autenticidad, dejando claro que prefiere ser fiel a sí mismo que agradar a todos.

“Si yo también estaré de porrista, le voy hacer canciones y todo”, reveló Poncho, quien aseguró que apoyará a su esposa igual que ella lo hizo cuando él estuvo dentro de ‘La casa de los famosos México.

Poncho niega problemas en su matrimonio con Marcela Mistral

Sobre las recientes polémicas de su matrimonio con Marcela Mistral revela que no hay crisis en su relación, que como todas las parejas pueden tener sus conflictos.

“No hay bronca, pero de repente hay broncas como en todos los matrimonios. Ya decidimos no mostrar todo a la gente porque ahora todos nos quieren divorciar, pero nosotros estamos bien. Nos acabamos de cambiar de casa. Estamos acomodando todo bien padre. La Marcela está bien contentota. La tengo bien atendida. No le falta nada. Está bien felizota, haciendo lo que le gusta (…) Estamos muy bien como familia”, finalizó Poncho de Nigris.

