Luis Ernesto Franco se convierte en padre después de su boda secreta

Luis Ernesto Franco emocionó a sus seguidores en redes sociales al dar a conocer que se convirtió en padre.

A través de Instagram, ‘el Güero’ Franco dio la noticia de la llegada de su primer hijo junto a su esposa, Roza Laven, una coach de origen ruso.

Junto a las imágenes, el actor dejó un emotivo mensaje a su pareja agradeciéndole por ser “una guerrera”. “Wow! Nunca había sentido tanto amor, miedo, fe, alegría, gratitud, al primer vistazo de alguien. ¡Qué mezcla de emociones!”, comentó.

Mira: El programa de Sofía Rivera Torres, Videgaray y ‘el Estaca’ en la mira por chistes sobre Lucerito Mijares

El actor compartió su primera fotografía con su bebé / Instagram

El papá primerizo continuó su mensaje dándole la bienvenida a su primogénito: “Bienvenido a este mundo… Mamá y papá harán lo mejor para amarte, protegerte y nutrirte. ¡Eres una bendición y ya te amo mucho! ¡Gracias @roza.franco por ser esa guerrera y la mejor mamá que (el niño) podría tener! ¡Te amo, y te admiro más que nunca!”, completó.

La foto del momento en el que Roza conoce a su bebé fue compartida por Luis Ernesto en redes / Instagram

La nueva etapa de Luis Ernesto Franco después de sus altibajos con Marimar Vega

Esto es parte de una nueva etapa de la vida del actor que tuvo un matrimonio complicado con la también actriz Marimar Vega. Sus problemas los llevaron al divorcio e incluso ella confesó que perdieron un bebé, pero actualmente llevan una buena relación de amigos.

Te puede interesar: Christian Nodal advierte que será un papá celoso

Luis Ernesto ‘El Güero Franco’ y Marimar Vega se casaron en el 2015; en el 2018, anunciaron su separación. Ella confesó que durante su matrimonio perdieron un bebé / Instagram: @marimarvega

Recordemos que ‘el Güero’ Franco se casó hace dos años en secreto y lo reveló en sus redes sociales luego de dos años de relación con Roza.

Al respecto comentó en su momento: “Lo he hecho muy bien, poder dividir mi vida personal y mi vida de trabajo. No me casé en secreto. Simplementem no lo hice público, que es distinto”.

Checa: Hijo de Oscar Burgos recibe malos comentarios por la polémica de Karla Panini y aclara: “No es mi mamá"