Hijo de Oscar Burgos recibe malos comentarios por la polémica de Karla Panini y aclara: “No es mi mamá"

Karla Panini se convirtió en tendencia a nivel mundial, luego de que la influencer coreana Stephanie Soo narrara en su canal de YouTube la polémica historia que involucra una supuesta traición entre Panini y su amiga y comadre Karla Luna, quien desafortunadamente perdió la vida a causa del cáncer. Soo dijo que se parecía a la trama de un drama de ese país llamado ‘Cásate con mi esposo’.

Las dos eran reconocidas por su colaboración televisiva como ‘las Lavanderas’, sin embargo, la amistad se rompió cuando se reveló la supuesta infidelidad del que era esposo de Karla Luna, Americo Garza, con Karla Panini.

Hijastro de Karla Panini recibe hate en redes

Sin embargo, su relación no quedó en buenos términos, lo que ha llevado a que muchas personas le envíen a Panini constantemente mensajes fuertes en sus redes sociales. Esta situación ha llegado al punto de afectar incluso a Oscar Burgos Junior, quien fue hijastro de Panini.

Mediante sus plataformas en línea, el hijo de Oscar Burgos ha emitido un comunicado para despejar una confusión que se ha propagado en internet. En dicho mensaje, el joven aclara que no es hijo de Karla Panini, a pesar de la errónea suposición de muchos.

“Quiero hacer una aclaración, porque he estado recibiendo muchos mensajes últimamente de ‘que se siente que tu mamá dijo esto de tu..., quiero que sepan que yo no soy hijo de Karla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval. Cuando mi papá y Karla Panini se casaron, yo ya tenía como 11 años”, expresó el joven en su publicación. Oscar Burgos Junior

Oscar Burgos Jr. habla de Karla Panini; asegura que fue buena madrastra

El joven también destacó que mientras convivió con Panini, ella siempre lo trató con amabilidad y no tiene ninguna queja al respecto. No obstante, subrayó que lo que ocurrió con Panini después de su separación ya no es relevante para su vida ni está relacionado con él.

“Cuando yo estuve con Karla ella siempre me trató muy bien. Lo que pasó después de eso ya no me toca a mí. Ya no es parte de mi historia”, añadió. Oscar Burgos Jr.

Este mensaje busca aclarar cualquier malentendido generado en las redes sociales que ha surgido en redes.

“Solamente quería aclarar esto porque he estado recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de críticas o confundiendo porque muchos creen que soy hijo de Panini. Solo quería comentar eso para la gente que tiene esa duda lo tenga claro”, finalizó.

