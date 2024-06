¡Papacitos! Ellos son los famosos que serán y ya se convirtieron en papás en 2024

Este año, algunos famosos se pondrán a cambiar pañales y dejarán el glamour de las cámaras de televisión y los escenarios por un momento.

Al lado de sus parejas, estas celebridades anunciaron que ya son o que se van a convertir en padres este año.

Maluma

El cantante de reggaeton junto a su pareja Susana Gómez reveló en octubre de 2023 que serían papás y en marzo de 2024, Maluma debutó como papá.

En el baby shower reproducían la canción favorita de la bebé cuando estaba en el vientre de su mamá, el tema ‘Berlín’ de su famoso papá.

Desde la dulce espera y su nacimiento, Maluma ha expresado su emoción por convertirse en padre compartiendo momentos en redes sociales.

Maluma ha publicado tiernas fotos siendo papá / Instagram

Mira: Itatí Cantoral dice que Eduardo Santamarina “está bien guapo” y ¡ya hasta tiene su regalo del Día del Padre!

Alex Fernández

En enero de este 2024, el hijo de Alejandro Fernández y su esposa Alexia Hernández anunciaron el nacimiento de su segunda bebé.

Colocaron algunas fotos del momento de su llegada y hasta videos donde la hermana mayor de la bebé carga a la pequeña recién nacida.

Sobre su paternidad, Alex compartió recientemente que es muy consentidor y su esposa a veces lo regaña por ello, pero a él le parte el corazón que su primogénita le haga caritas. “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo. Pero sí procuro siempre que puedo, darle todo lo que quiere”, comentó.

Alex Fernández se convirtió en padre por segunda vez este año / @alexfernández.g

Kuno Becker

A través de redes sociales el actor Kuno Becker compartió las primeras fotografías de su primera bebé, cuya madre aún se desconoce la identidad, pero al parecer es alguien que no pertenece al medio del entretenimiento.

El actor colocó un emotivo mensaje al darle la bienvenida a su primogénita diciendo: “Hija, mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de TODO. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad”.

“Por dura que sea, de la forma más amorosa, pero siempre la verdad. Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti. Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que esé va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto. SIEMPRE. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti”, continuó.

Kuno le dedicó unas palabras a su hija / Instagram

Feliz por su llegada y asumiendo la responsabilidad que eso conlleva, comentó: “No está fácil. Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando. Quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas muchas muchas cosas más”.

“Sé que hoy estás aquí porque yo te pedí. A mi abuelo Kuno. Mi ángel guardián. Tu bisabuelo... y ahora, le entro... está cansado... pero me rifo. Vivo, o muerto, en éste plano, o en el que exista, SIEMPRE vas contar conmigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado. Como escribí antes. Vivo o muerto. Desde cualquier dimensión conocida o por conocer. Desde donde me toque, estarás siempre protegida por mi”, finalizó.

Checa: Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne disfrutan de románticas vacaciones ¡Como una segunda luna del miel!

Luis ‘Potro’ Caballero

El famoso conocido por participar en el reality de MTV, ‘Acapulco shore’, Luis Caballero, mejor conocido como ‘Potro’ se convirtió en padre por primera vez en abril de este año junto a su pareja, Fer de la Mora, con quien ya tenía un pasado amoroso y se reencontraron para formar una familia.

El también exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ compartió la noticia muy feliz en sus redes sociales y dijo que se trataba de un niño.

Potro tuvo un varón junto a Fer de la Mora / Instagram

Potro también reconoció a su pareja y expresó su amor por ambos: “Bienvenido, mi hermoso rey… Gracias, mi amor, Fer, eres una guerrera en toda la extensión de la palabra. Te aventaste 17 horas de trabajo de parto para traer al mundo al amor de nuestra vida, los amo con todo mi corazón. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus lindos mensajes”, escribió.

Potro con su familia / Instagram

Luis Ernesto Franco

En mayo, el actor Luis Ernesto Franco reveló que había nacido su primer hijo a quien recibió junto a su esposa, Roza Laven, coach de origen ruso.

Junto a tiernas imágenes, el actor describió cómo se siente al ser papá primerizo: “Wow! Nunca había sentido tanto amor, miedo, fe, alegría, gratitud, al primer vistazo de alguien. ¡Qué mezcla de emociones!”

Y entonces le dedicó un mensaje al pequeño: “Bienvenido a este mundo… Mamá y papá harán lo mejor para amarte, protegerte y nutrirte. ¡Eres una bendición y ya te amo mucho! ¡Gracias @roza.franco por ser esa guerrera y la mejor mamá que (el niño) podría tener! ¡Te amo, y te admiro más que nunca!”

El actor compartió su primera fotografía con su bebé / Instagram

Fernando Colunga

En marzo de 2024, te dimos a conocer en TVNotas que Fernando Colunga se convirtió en padre en absoluto secreto junto a Blanca Soto.

La feliz pareja se convirtió en padres de un niño, quien nació en Miami, Estados Unidos en un hospital que hizo firmar un contrato de confidencialidad a los empleados para que no se filtrara información.

Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres, pero no hay fotografías de la familia completa todavía. / YouTube

Aún así nos enteramos que el pequeño nació el 1 de marzo mediante una cesárea donde él cortó el cordón umbilical y tomó fotos del mágico momento, mostrándose siempre muy caballeroso con su pareja.

Todos los estudios y cuidados se realizaron en la habitación de manera discreta para evitar que sacaran fotos del bebé, pero Fernando y Blanca salieron muy felices del nosocomio.

Puedes ver: ¡Cynthia Rodríguez tiene la mejor cuñada! Presume su relación con la hermana de Carlos Rivera

José Eduardo Derbez

De manera inesperada, en enero de este año, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, anunció que se convertirá en padre junto a su pareja Paola Dalay.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia”, dijo el famoso junto a una ecografía.

Por supuesto, los famosos abuelos ya han dado de qué hablar porque además, el nacimiento del primogénito de Eduardo próximamente, será también el codiciado reencuentro entre Eugenio y Victoria luego de años de enemistad.

José Eduardo Derbez espera a su primer bebé junto a su novia / Instagram: @jose_eduardo92

Sin duda es uno de los bebés más esperados del año, tanto que ya tuvieron más de tres baby showers.

Los papás han manifestado sentirse “felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo”.

Justin Bieber

Luego de semanas de especulaciones, en mayo Justin Bieber y su esposa Hailey anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

La modelo mostró su pancita de embarazo y los fans encontraron explicaciones a fotografías de Justin Bieber llorando.

Las lágrimas del famoso serían de felicidad por saber la gran noticia de que será papá y en las fotografías del anuncio también se le ve acariciando la pancita de embarazo de su esposa.

Hailey ya mostró su pancita de embarazo / Instagram

Camilo

El cantante recibirá a su segundo bebé junto a su esposa Evaluna Montaner. El primer embarazo fue controversial porque la hija de Ricardo Montaner mencionó que había monitoreado a su bebé con ayuda de una partera y nada más.

En este segundo embarazo, Camilo y Evaluna no cambiaron su método y ha sido con ayuda de una partera que han podido saber sobre el desarrollo de su bebé en el vientre de la cantante.

Recientemente, el feliz papá tuvo un presentimiento de que posiblemente sean dos bebés los que esperarían, así que en una de las revisiones con la partera, Camilo le dijo que “encontrara” al segundo. Al escuchar el corazón del bebé que esperan y del que se desconoce el género, se llegó a pensar que sí eran dos bebés, porque según Camilo, existen casos de gemelos en su familia.

Sin embargo, la partera le aclaró que los latidos fuertes que se escuchaban responden a solo un bebé, pero hay mucho eco. Igualmente, Camilo está muy emocionado de recibir a su segundo hijo próximamente y quiere ser él quien le reciba directamente, por lo que ya se encuentra estudiando y aprendiendo los cuidados necesarios para atender a su esposa en el parto.

La pareja anunció su embarazo en redes sociales y él ha comentado: “Cuando escuchamos el corazón de Amaranto, era tan fuerte y tan rítmico que (su primer hija) gritó: ‘Caballo’”.

El Capi Pérez

El conductor de ‘Venga la alegría’ tenía muchos deseos de convertirse en papá junto a su esposa Sandra Itzel, tanto que se sometió a un tratamiento para lograr su sueño, según te dimos a conocer en TVNotas.

A través de redes sociales, la pareja anunció que están esperando su primer bebé.

Desde entonces, el conductor no ha aparecido más en ‘Venga la alegría’ y se rumora que es porque pidió unas vacaciones para poder vivir este momento con su esposa.

Matías Novoa

El actor tendrá su segundo hijo junto a la actriz Michelle Renaud con quien comenzó una relación después de estar casado con Isabella Castillo, aunque no tuvieron hijos en su matrimonio.

Matías tuvo a su primer bebé con la también actriz María José Magán, pero terminaron pronto su romance porque él se enamoró de María Fernanda Yepes.

Novoa y Renaud habían desatado rumores de embarazo hasta que por fin lo confirmaron en redes sociales, y junto a ello, dieron la noticia de que no vivirán esa etapa en México y decidieron irse a España a hacer una nueva vida.

En México, Matías está envuelto en un escándalo por la manutención de su primer hijo, pero se le ha visto al actor disfrutar de su convivencia con él y con el hijo que tuvo Michelle con su anterior pareja.