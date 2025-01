Ariadne Díaz revela que nunca conoció a su padre: “Lamentablemente falleció"

En una reciente entrevista con el actor Luis Ernesto Franco en su pódcast ‘Mejor q’ ayer’, Ariadne Díaz abrió su corazón y compartió aspectos personales y de su carrera. La actriz de ‘Papás por conveniencia’ habló sobre su infancia y su vida como actriz, incluyendo un tema muy íntimo: su relación con su padre, a quien nunca conoció.

“No quiero hacer responsable a mi mamá, a mis abuelos, a mi entorno. Voy a hablar desde mí. Yo no me sentí muy validada en mis opiniones, en mi sentir de niña”, dijo Ariadne Díaz.

“No conocí a mi papá, por ejemplo, y siempre quise conocerlo y lamentablemente falleció y nunca lo conocí” Ariadne Díaz

Ariadne Díaz tambén expresó que la razón por la cual no tuvo la oportunidad de conocerlo fue debido a los problemas entre sus padres. “Yo siempre quise, pero ellos traían ahí un rollo muy complicado. Fue así de: ‘Pues no’”, explicó.

Ariadne reflexionó sobre cómo esa falta de validación de sus necesidades y emociones de niña la afectó profundamente, y cómo esto influyó en la forma en que interactúa con los demás

“Siempre trato de ser extremadamente empática con todo el mundo, porque siento que en buena parte de mi vida no sentí que lo fueran conmigo”. Ariadne Díaz

La actriz también mencionó que siempre consideró importante que lo que una persona siente, piensa y dice sea respetado y validado, independientemente de que otros estén o no de acuerdo. “Lo que sientes es importante y es válido, lo que piensas es importante y es válido, lo que tienes por decir, tu opinión, es importante y es válida”, afirmó.

Finalmente, Ariadne reflexionó sobre cómo, en su vida, solía callarse por miedo a no estar de acuerdo con los demás. “Como que siempre en mi vida era ‘no voy a decir esto porque yo creo que los demás no van a estar de acuerdo’. Está bien que no estén de acuerdo, esa es la maravilla de ser seres humanos”, dijo.

Ariadne Díaz comparte el lado difícil de ser actriz

En el mismo podcast, Ariadne Díaz compartió sus pensamientos sobre las dificultades que enfrenta en su carrera como actriz, aseguró que no todo en la industria es fácil ni siempre tiene un lado positivo. La actriz describió cómo la carrera actoral puede ser muy inestable y cómo las largas jornadas de grabación, junto con el exceso de trabajo, pueden afectar la salud.

“Es retadora, es inestable sin vergüenza. Justo como trato de ser mejor cada día, es cumplir con lo que me prometí el día anterior. Porque de por sí la carrera es inestable, al menos sé tú estable en tu vida para que cuando estés en un proyecto, este desbalance no te saque de tu centro”, explicó Ariadne sobre cómo maneja los altibajos de la industria.

Ariadne Díaz sufrió problemas de salud por exceso de trabajo

La actriz también reveló que al terminar su proyecto ‘Papás por conveniencia’, sufrió un agotamiento extremo que la llevó a enfrentarse a problemas de salud.

“Terminé con un nivel de agotamiento, azúcar alto en las mañanas, ya tenía casi prediabetes. Tuve que hacer ciertos cambios, pero es que si fue mucho tiempo de dormir muy poco, con mucho estrés. Era protagonista, tienes el peso del proyecto sobre ti. Aparte, luego tienes momentos difíciles y no tienes privacidad”. Ariadne Díaz

Ariadne también recordó una dolorosa experiencia personal, cuando perdió a su abuela, quien fue una figura materna para ella. A pesar de la tristeza por su partida, la actriz compartió cómo la fama a veces entra en conflicto con los momentos más difíciles:

“Cuando murió mi abuela, yo tenía 23 o 24 años y ella fue como mi mamá. En el hospital, me piden una foto. Les dije que acababa de perder a un ser querido y me respondieron ‘un autógrafo’. No sabía cómo decir que no, pero se lo di”, concluyó.

Por ello, Ariadne Díaz se dará un descanso de las telenovelas y se enfocará en un proyecto musical que quiere lanzar desde hace años.