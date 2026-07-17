Litzy niega planes de boda con el chef Poncho Cadena, pero ¿ya piensan en tener hijos?: “No hemos armado nada”

En medio de los rumores que enfrentan Litzy y el chef Poncho Cadena sobre su compromiso, la cantante sorprendió al asegurar que nunca existieron planes de boda, pese a que el juez de MasterChef México dio una fecha en la que podrían llegar al altar. ¿Se arrepintieron?

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Litzy da nuevos detalles de su supuesta boda con el chef Poncho Cadena. / IG: @litzyoficial

¿Cuál era la supuesta fecha en la que Litzy y el chef Poncho Cadena se iban a casar?

A más de un año de que Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso tras trabajar juntos en MasterChef Celebrity México, la también actriz confesó que nunca existió una fecha de boda tentativa, como lo compartió el chef.

Tras la noticia de su compromiso, la pareja compartió que la fecha que habían elegido para la ceremonia era octubre de 2025; sin embargo, poco antes de que llegara el supuesto gran día, Litzy aseguró que por cuestiones de agenda no podría realizarse el enlace.

“No hay mucha actualización porque, según nosotros, nos casábamos el 11 de octubre, ¡claro que no! Si no hemos preparado nada”, dijo, desmintiendo estar a punto de llegar al altar.

Posteriormente, en TVNotas te dimos a conocer la verdadera razón por la que Litzy y Poncho Cadena habían cancelado su boda. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, Litzy se habría cansado de los problemas que tuvo el chef para conseguir su divorcio.

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¿Litzy y Poncho Cadena retoman planes de boda? / Redes sociales

¿Qué pasó realmente con la boda de Litzy y el chef Poncho Cadena?

Debido a que se llegó a especular que Litzy rompió su compromiso con el chef Poncho Cadena, pese a que han aparecido juntos en la nueva edición de MasterChef México, la cantante de pop decidió romper el silencio.

En un encuentro con los micrófonos de Venga la alegría, Litzy comentó que nunca existió la cancelación de una boda porque aún no comienzan los preparativos debido a sus compromisos laborales, tal y como lo mencionaron en una entrevista previa.

“Yo solamente quiero aclarar una cosa: aquí nunca se canceló nada, aquí nunca se planeó nada. Poncho, como estaba emocionado y tal, dio una fecha. Entonces, claro, se quedó que ese día nos íbamos a casar, y la verdad es que no hemos armado nada porque no hemos podido”. Litzy

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Litzy aclara los rumores sobre su boda con el chef Poncho Cadena, la cantante asegura que se encuentra feliz y mantiene vivo el sueño de convertirse en mamá. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Cuáles son los planes de Litzy con el chef Poncho Cadena?

Además de aclarar la polémica sobre su boda, Litzy, quien anteriormente ya se había sincerado sobre la posibilidad de tener hijos, confesó que no descarta ser mamá con el chef Poncho ahora que se encuentra en una etapa más madura de su vida.

“Yo feliz, no me importaría pausar lo que sea que esté haciendo para ser mamá; estaría increíble, pero el tiempo corre. Sí se da increíble porque creo que lo voy a disfrutar muy padre, desde otro lugar porque ya estoy más madura”. Litzy

Cabe señalar que desde semanas atrás, Litzy y Poncho Cadena dejaron claro que, aunque aún no han llegado al altar, disfrutan de su relación mientras se apoyan en sus proyectos profesionales.

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