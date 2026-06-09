¿Litzy terminó su relación con Poncho Cadena? Hace revelación tras ‘cancelar’ su compromiso con el chef

Después de que Litzy reapareció en los foros de MasterChef México tras rumores de ruptura con el chef Poncho Cadena, la integrante de Jeans se sinceró sobre su relación y confesó si los planes de boda ya fueron retomados. ¿Ya hay fecha? Te contamos los detalles.

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Litzy con el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez. / IG: @litzyoficial

¿Cómo comenzaron los rumores de ruptura entre Litzy y Poncho Cadena?

Durante la presentación a prensa de MastercChef México, el chef Poncho Cadena reveló que su boda con Litzy había sido pausada luego de que se llegó a mencionar que llegarían al altar en octubre de 2025.

De acuerdo con el chef, los distintos compromisos de ambos impidieron que su enlace matrimonial se llevara a cabo, y aunque no habló sobre retomar su boda pronto, aseguró que su relación iba viento en popa pese a que la cantante no estaba presente.

“Pausamos lo de la boda con Litzy porque a ella le salió trabajo; fue así, la vida por algo manda cosas. Quiero aclarar que estamos perfectos, vivimos juntos”, compartió Poncho Cadena.

Por su parte, la intérprete de “Solo vivo para ti” se mantuvo en silencio, pero en un reciente encuentro con la prensa desmintió completamente que exista una clase de ruptura sentimental.

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Litzy y chef Poncho Cadena pospusieron su boda. / Archivo TVNotas

¿Litzy confirma la fecha de su boda con Poncho Cadena tras rumores de ruptura?

Después del estreno de MasterChef 24/7, Lizty reveló en Ventaneando que su amor con Poncho Cadena sigue intacto; incluso es posible que durante este año puedan llegar al altar tras las complicaciones que han tenido en su agenda en los últimos meses.

“Gracias a Dios, hemos tenido un montón de cosas que hacer los dos. El chef abriendo un restaurante nuevo aquí en el Estado de México, empezando con MasterChef, cambiaron las fechas, y pues yo también arrancando con varias cosas”, explicó, mientras que sobre los planes de retomar la boda agregó:

“Sabemos que queremos estar toda la vida juntos; esperemos que Dios nos permita esa unión para siempre y ya les contaremos cuando esté todo listo. Yo espero que este año se pueda lograr”. Litzy

Pese a que la cantante de música pop no dio una fecha exacta en que llegara al altar con el chef Poncho Cadena, su declaración ya está generando expectativas.

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¿Cómo inició el romance entre Litzy y el chef Poncho Cadena?

La conexión entre Litzy y el chef Poncho Cadena comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity 2024. Debido a la química que existía, al terminar el proyecto, ambos siguieron en contacto, así lo reveló una fuente a TVNotas.

“Se siguieron viendo y cada vez es más frecuente encontrarlos juntos en eventos”, comentó la fuente; aunque al principio habían decidido mantener su relación fuera del ojo público, la cantante terminó por confirmar su romance en el programa Pinky Promise.

“Pues sí, es verdad. Encontré el amor. Sí, o sea, obviamente fue después de ‘MasterChef’, por supuesto. Ahí nos conocimos y pues, vieron lo que todos vieron”, dijo la cantante; desde entonces, su relación se convirtió en una de las más queridas del espectáculo.

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