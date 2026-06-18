¿Poncho Cadena deja ‘MasterChef México 24/7’? Lanza mensaje tras ausentarse del reality: “Una pausa”

La participación de Poncho Cadena como juez en ‘MasterChef México 24/7’ se pone en tela de juicio. Esto, luego de que el prometido de Litzy se ausentara del programa y compartiera un mensaje preocupante en redes sociales. Te contamos los detalles.

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Chef Poncho Cadena se ausenta de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Por qué Poncho Cadena causó controversia en el estreno de ‘MasterChef México 24/7’?

Más allá de las especulaciones sobre su boda con Litzy, Poncho Cadena dio mucho de qué hablar desde que comenzó ‘MasterChef México 24/7’. Durante el estreno, cometió un error que hizo sospechar a muchos sobre un presunto fraude.

Y es que se equivocó al nombrar a una de las cocineras seleccionadas para el reality. Al principio dijo que una chica llamada Stefanía entraba al show. No obstante, a los pocos segundos se retracta y dice que es Michelle la que realmente fue escogida.

Esto hizo sospechar a muchos de que todo ya estaba “planeado”. Se teoriza que el chef tenía alguna especie de “chicharo” que le indicaba cómo sería la selección, pero que, en algún punto, hubo un fallo en la comunicación.

Aunque esto jamás fue aclarado, la duda continúa en algunos fans. Poco después de esto, la cuenta oficial del programa anunció que Poncho se “despedía” de los participantes. Al final, todo se trató de un video en el que sí les decía adiós a los concursantes tras terminar una dinámica con ellos.

La verdadera polémica comenzó el pasado 16 de junio. Los fanáticos notaron que el chef se había ausentado del programa, lo que generó mucha especulación, principalmente sobre su salud. Se comenzó a teorizar que faltó por un tema de la presión.

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¿Qué mensaje publicó Poncho Cadena en redes sociales?

Tras su ausencia en los últimos dos programas de ‘Masterchef México 24/7’, Poncho Cadena compartió un mensaje. El escrito da a entender que el experto de cocina estaría pasando por una complicación médica.

Aunque no se especificó qué tendría exactamente, le desearon todo lo mejor en su recuperación para poder “verlo de regreso en la cocina”.

“Nos da mucho gusto saber que te recuperas y esperamos verte pronto de regreso, compartiendo esa pasión, talento y fuego que llevas a cada cocina”. Bobo Producciones

En la descripción del post pusieron lo siguiente: “Una pausa breve y a seguir encendiendo cocinas, ideas y grandes proyectos. Te mandamos un abrazo, Poncho”.

Por su parte, Cadena aprovechó los comentarios para agradecer la preocupación de los fans y asegurarles que regresará “con todo”.

¿Cuándo regresará Poncho Cadena a ‘MasterChef México 24/7’?

Durante la emisión del pasado miércoles 17 de junio de ‘MasterChef México 24/7’, el prometido de Litzy mencionó que estará presente en el programa de este jueves 18 de junio.

“Mucho cariño. Les iba a decir que mañana jueves, día de delantales negros, sí o sí ahí estaré, ¿Qué dijeron? Ya le embarraron el aguacate a su bolillo, pues no. Voy a estar presente con más entusiasmo”, indicó.

Poncho Cadena no quiso ahondar mucho en su estado médico. Solo señaló que su ausencia del reality fue por “recomendaciones médicas” y ahora ya se siente mucho mejor: “Estamos perfecto”, indicó.

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