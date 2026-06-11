¿Despiden al Chef Poncho de MasterChef México 24/7? Hace anuncio a los participantes y les regala un detalle

MaterChef México 24/7 solo tienes algunas semanas de haber iniciado, y ya han habido ‘shippeos’, polémicas y reclamos tanto de participantes, como del público que se mantiene expectante a este nuevo reality de TV Azteca. Ahora, muchos especulan sobre la posible salida del Chef Poncho Cadena. ¿Por qué?

¿El chef Poncho Cadena fuera de MasterChef 24/7? / Redes sociales

¿El Chef Poncho Cadena acusado de fraude en MasterChef México 24/7?

El primer episodio de MasterChef México 24/7, mismo que se llevó a cabo hace algunas semanas, generó una amplia polémica en redes debido a un error protagonizado por el Chef Poncho Cadena.

Cabe destacar que la transmisión de este reality es totalmente en vivo, por lo que pueden haber algunos detalles que se escapan.

En aquel capítulo, a la hora de anunciar los participantes salvados y los que estaban en peligro de abandonar el programa, un error del Chef Poncho llamó la atención, pues muchos aseguraron que la indicación pudo llegar de más arriba:

Así fue el momento, luego de que el Chef mencionara el nombre de Michelle como la salvada:



“ No es Michelle, es Stefanía, sí, tú ”, dijo el Chef Poncho.

”, dijo el Chef Poncho. Luego volvió a cambiar el nombre de la salvada: “ ¿Stefanía, no? Tiempo, alto, es en vivo, a ver... Stefanía, tú estás acá todavía ”.

Este momento fue suficiente para generar polémica en internautas, ya que para muchos significó el momento en el que presuntamente la producción pudo comunicarse con Poncho y así modificar la dinámica. ¿Habrá sido real?

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Chef Poncho Cadena se equivoca en MasterChef México 24/7 y acusan fraude

¿El Chef Poncho Cadena saldrá de MasterChef México 24/7?

Esta pregunta se la comenzaron a hacer varios usuarios en redes sociales, pues la cuenta de MasterChef México 24/7 en X, publicó un video del Chef Poncho Cadena que parecía una despedida de los participantes.

En la grabación aparece el Chef Poncho dentro de una dinámica, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación:

El Chef Poncho se despide de los cocineros y le da un detalle a Carmen. MasterChef México 24/7, vía X

El mensaje parecía engañoso o con doble sentido, pero lo cierto es que el Chef Poncho Cadena no está fuera del reality, más bien estuvo presente en una dinámica con los competidores, la cual, había terminado.

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El Chef Poncho se despide de los cocineros y le da un detalle a Carmen. 😱🤫#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 pic.twitter.com/fRHANPiGwa — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) June 11, 2026

¿Quién es el Chef Poncho Cadena?

El Chef Poncho Cadena, quien tiene una relación sentimental con Litzy, es originario de Hermosillo, Sonora, y nació en 1972. Y aunque de joven no estudió Gastronomía, fue hasta 2001 que empezó a encaminar su carrera hacia la cocina.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado diversos proyectos gastronómicos. Entre sus establecimientos más reconocidos destacan:



La leche,

Hueso,

Veneno y

y Carbón cabr*n.

Además de su faceta como restaurantero, Poncho Cadena ha construido una sólida carrera en televisión. Estos son algunos de los proyectos:



Reacción en cadena,

Parrilla a la mexicana,

Maestros del taco y

Cocina de hacienda.

En lo personal, tiene pospuso su boda con Litzy, luego de múltiples rumores y especulaciones alrededor de la prareja.

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