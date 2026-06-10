MasterChef México 24/7: ¡Daniela Parra y Pablo Villagrán duermen juntos! Novia del joven reacciona a su ¿romance?

La cercanía entre Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7 ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Los fans han comenzado a “shipearlos”, pese a que ambos mantienen relaciones sentimentales fuera del reality. Las respectivas parejas de los cocineros ya reaccionaron ante esta situación, ¿los mandan a volar? Te contamos los detalles.

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Polémica de Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Por qué se está ‘shipeando’ a Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7?

Desde el comienzo de la competencia, los fans de MasterChef México 24/7 han notado una cierta química entre Daniela Parra y Pablo Villagrán. Según usuarios, los participantes mostrarían comportamientos que indicarían que existe algo más allá de una amistad entre ellos.

Un ejemplo de ello fue cuando tuvieron que dormir juntos como parte de un castigo. Si bien la sanción ya había terminado, ambos decidieron seguir y se acostaron en la misma cama.

Los comentarios en redes sociales no han cesado. La gran mayoría presiente que podrían terminar con sus respectivas parejas e intentar algo juntos. Esto ha sido motivo de crítica, principalmente para Daniela.

Y es que muchos han puntualizado que su novio, Diego, la ha apoyado a lo largo de los años, principalmente con el tema legal de su padre, Héctor ‘N’. Recordemos que este último está en la cárcel por el presunto abuso de su hija Alexa.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Tanto que el novio de Daniela la ha apoyado”

“Las parejas bien agüitadas”

“No se vale”

“Daniela, te estás equivocando”

“Están engañando a sus parejas en televisión nacional”

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¿Daniela Parra y Pablo Villagrán son amantes en MasterChef México 24/7? / Redes sociales

Así reaccionó la novia de Pablo Villagrán ante el shippeo con Daniela Parra en ‘MasterChef México 24/7’

En entrevista para el programa ‘Café AM en familia’, Marianela, la novia de Pablo Villagrán, habló de la cercanía entre el cocinero y Daniela Parra, hija de Héctor N. Al borde de las lágrimas, la joven se dijo muy triste por todo lo que se ha dicho en redes sociales, ya que la hacen desconfiar.

“Siento decepción. Creo que nadie debería pasar por esto, es algo feo. Es algo que he atravesado sola y que yo no debería estar desconfiando de mi pareja. Es una persona con la que viví cuatro años”. Novia de Pablo Villagrán

A pesar de todo, dijo que seguirá apoyándolo. Considera que la participación de su pareja podría ayudar a que Guatemala, país del que ambos son originarios, sea más conocida: “Siento compromiso con Guatemala”, expresó.

Asimismo, Marianela admitió que no sabe cuál será el futuro de su romance con Villagrán: “Es una conversación pendiente. No sé lo que vaya a pasar. Lo que puedo decir es que, antes de cualquier hombre, voy yo primero. Para tomar una decisión, tengo que tomar todo eso en cuenta. Tengo que hablar con él, pero yo he visto cosas”, sentenció.

Muchos usuarios se han solidarizado con ella y le recomiendan que termine la relación. Y es que, si bien no ha habido besos como tal, consideran que Pablo está siendo “infiel” al ser tan cercano a Daniela.

@tvaztecaguateoficial Las redes no dejan de comentar la química entre Pablo Villagrán y Daniela Parra, y hoy Marianela Rodríguez rompe el silencio. 😱 ¿Le afectan los rumores? ¿Cómo ve la cercanía entre ellos? No te pierdas esta entrevista donde responde a las preguntas que todos se hacen. 🎥✨ ♬ sonido original - tvaztecaguateoficial

¿Qué dijo el novio de Daniela Parra ante la cercanía con Pablo Villagrán en MasterChef México 24/7?

En entrevista para TVNotas, el novio de Daniela Parra reaccionó a la cercanía de la influencer con Pablo Villagrán en el reality de cocina. Aunque se dijo confiar en su pareja, admitió que sentía muchos celos.

“Nunca pensé que esto me fuera a representar alguna dificultad. Confío plenamente en Dany, jamás me ha dado motivos para desconfiar de ella. Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera. He tenido que hacer una tarea de retrospección de que me han dado celos y de cómo aprender a sobrellevarlos”, manifestó Diego Hopster.

Señaló que, “en el peor de los casos”, dejaría ir a Daniela, pues su único objetivo es que sea feliz, sin importar si es a su lado o no: “Lo único que quiero es que ella sea feliz. Si es conmigo, qué chido, y si no también. Me dolería muchísimo. Y, si pasa, pues solamente decir: ‘Gracias por todo y ahí nos vemos’”, resaltó.

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