Chef Poncho Cadena estalla en MasterChef 24/7 y da fuerte regaño a participantes: ¿decide irse del reality?

A pocas semanas de su estreno, MasterChef 24/7 ya dio de qué hablar… y no precisamente por su sazón. El polémico formato del reality ha dejado ver errores, indisciplina y participantes que no terminan de convencer al estricto panel de chefs. Pero lo que nadie esperaba era el fuerte estallido del chef Poncho Cadena, quien explotó en plena transmisión al ver un platillo que simplemente no cumplía con el nivel esperado. La tensión fue evidente y el regaño no tardó en volverse viral.

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Participantes de MasterChef México 24/7

¿Por qué explotó el chef Poncho Cadena en MasterChef 24/7? El fuerte regaño que desató polémica

El momento ocurrió durante el episodio del jueves 28 de mayo en plena trasmisión de MasterChef 24/7 que también se ve en la plataforma de Disney, cuando las participantes Camila Souza y Jazmín Bernal presentaron su platillo frente a los jueces. Sin embargo, la reacción del chef Poncho Cadena sorprendió a todos, ya que decidió no probar el alimento debido al bajo nivel que percibió.

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del reality de cocina, pues el chef de MasterChef México no se guardó nada y expresó su frustración ante lo que considera una falta de compromiso constante por parte de los concursantes.

“Yo estoy completamente decepcionado, esto me parece un chiste. Yo ya estoy harto de ver lo mismo, de no ver avances, de un juego”, lanzó visiblemente molesto.

El experto culinario explicó que para él la cocina es algo serio y no un simple espectáculo, dejando claro que el desempeño en MasterChef 24/7 no está a la altura de la competencia.

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Chef Poncho Cadena explota y regaña a Jazmín y Camila.

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El regaño del chef Poncho Cadena, novio de Litzy, no se limitó a un comentario breve. Por el contrario, fue un llamado de atención directo para todos los concursantes del reality, señalando problemas que, según él, se repiten constantemente en la competencia.

“Yo me estoy tomando muy en serio la cocinada, para mí es un oficio, y esto para mí es una burla, en buena onda. Las aprecio muchísimo, pero en este momento yo me siento ofendido, ¡ya basta!” chef Poncho Cadena

Además, el chef criticó las condiciones de trabajo dentro de las estaciones, asegurando que hay desorden y falta de limpieza, algo que considera inaceptable en una cocina profesional.

chef Poncho Cadena “Desde las estaciones todas cochinas, de tener que probar todo lo que no se tiene que probar, es muy difícil estar aquí… esto es terrible, todo mal”

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El Chef Poncho Cadena explota y regaña a Jazmín y Camila.🫣😱#MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA https://t.co/EY6Mzo4htT

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¿Qué dijeron Camila Souza y Jazmín Bernal tras el regaño en MasterChef 24/7?

Tras el fuerte momento en MasterChef 24/7, la reacción de las participantes no se hizo esperar. Camila Souza, una de las señaladas, terminó visiblemente afectada tras escuchar las palabras del chef Poncho Cadena.

La situación se complicó aún más cuando la chef Zahie Téllez determinó que Camila recibiría el delantal negro, colocándola directamente en la zona de riesgo dentro del reality show de TV Azteca.

Chef Poncho Cadena regañando a Jazmín y Camila.

Lejos de responder con enojo, la influencer aceptó la crítica y reconoció que su platillo no cumplió con las expectativas de los chefs:

“Hicimos lo mejor que pudimos. No cumplía el nivel del paladar de los chefs. Sí me esperaba un regaño, pero no a ese nivel, pero creo que es una retroalimentación”, dijo.

Incluso, Camila mostró su decepción personal por haber fallado, especialmente ante uno de los jueces que más admira:

“Me siento muy triste por el chef Poncho, creo que todos, es mi favorito y haberlo decepcionado así me da mucha tristeza, me sentí decepcionada de no estar a la altura de su paladar”. Camila

Chef Poncho Cadena molesto

¿Dónde ver MasterChef 24/7 EN VIVO y a qué hora se transmite el reality de TV Azteca?

El reality MasterChef 24/7 se ha convertido en uno de los programas más comentados de la televisión mexicana, tanto por su formato como por las polémicas que han surgido desde su estreno.

Si no quieres perderte los momentos más intensos, como el regaño del chef Poncho Cadena, puedes seguir el programa a través de distintas plataformas: