¿Itatí Cantoral no supera a Eduardo Santamarina? El actor afirma que ¡no puede olvidarlo! “No puedo”

Luego de que Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral revivieran su historia de amor con algunas declaraciones, la expareja de actores vuelve a acaparar la atención tras las confesiones de “Yo amo a Juan Querendón” sobre su expareja, quien asegura que ¿no puede olvidarlo?

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Eduardo Santamarina habla sobre Itatí Cantoral. / Instagram: @eduardosantamarinamx / @itatic_oficial

¿Cuándo se divorciaron Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral protagonizaron uno de los romances más recordados de finales de los años noventa. Pese a que su matrimonio fue breve y terminó en medio de rumores de infidelidad, en 2004, juntos le dieron la bienvenida a sus gemelos José Eduardo y Roberto Miguel.

Actualmente, la pareja mantiene una relación cordial pese a que el protagonista de melodramas se encuentra casado con la actriz Mayrín Villanueva desde hace casi dos décadas. Sin embargo, en los últimos meses han vuelto a acaparar la atención debido al debut de su hijo Eduardo en los melodramas.

El parecido del joven con su padre es lo que más ha llamado la atención; y aunque Eduardo decidió modificar su nombre artístico, asegura que no tiene problema con las constantes comparaciones con su papá. “Lo tomo como un halago. A mi papá lo admiro demasiado. Es una persona respetable”, dijo para TVNotas.

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Itatí Cantora, Eduardo Santamarina y su hijo Eduardo. / Redes sociales

¿Por qué Eduardo Santamarina asegura que Itatí Cantoral no lo podría superar?

Pese a que el hijo Eduardo Zucchi aseguró no tener problemas con el parecido a su papá, Eduardo Santamarina reveló que es una de las razones por las que Itatí Cantoral no lo puede borrar de su vida.

En un reciente encuentro con la prensa, el protagonista de “Marisol” se sinceró sobre el parecido que sus hijos tienen con él; bromeando sobre el tema, reveló el comentario que su expareja siempre le hace al respecto.

“Me dicen es que eres tú, Eduardo eres tú, mi clón. Está Roberto que también lo ven, son cuates, entonces son muy parecidos”, dijo sobre sus hijos con Itatí Cantoral, y agregó:

“Su mamá Itatí dice: ‘Ay, Dios mío, por más que quiero borrarte, no puedo porque veo a mis hijos y te veo a ti”. Eduardo Santamarina

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¿Quién es Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina?

Durante su matrimonio, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina tuvieron gemelos, pero solo Eduardo Zucchi decidió seguir los pasos de sus papás y dedicarse a la actuación. Sus estudios los realizó en la Academia de Arte Dramático y Música de Londres, donde realizó una maestría en Actuación Clásica.

Comenzó a abrirse paso en la industria tras participar en la película “Lupe” de Roberto Fiesco, donde dio vida al personaje de Luis; posteriormente, fue parte del elenco de “Desastre familiar”, donde interpretó a Ricardo. Actualmente, forma parte del melodrama “El renacer de luna”.

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