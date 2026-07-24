¿Fernanda Castillo embarazada? Su esposo hace inesperado anuncio sobre su familia: “Nuestros planes”

Dos años después de que Fernanda Castillo se sinceró sobre la maternidad con TVNotas, Erik Hayser, su esposo, habló sin filtros sobre los planes familiares que tiene con la actriz de ‘Teresa’. ¿Esperan tener más hijos? ¡Te contamos todos los detalles!

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¿Erik Hayser y Fernanda Castillo quieren más hijos? / Instagram: @fernandacga / @erikhayser

¿Qué piensa Fernanda Castillo sobre la maternidad?

Antes de que Fernanda Castillo se enfrentara a una ola de críticas por su aspecto físico, la actriz de ‘El señor de los cielos’ se sinceró con TVNotas sobre la maternidad y cómo cambió su perspectiva tras darle la bienvenida a su primogénito junto a Erik Hayser.

En medio de la promoción de la película ‘El castigo’, Castillo confesó que la maternidad ha sido romantizada. Desde su perspectiva, los días que las mujeres no la pasan bien, creen que es un problema único, cuando en realidad hay otras personas atravesando por lo mismo.

“Muchas mujeres no pueden compartir desde la soledad cómo viven su embarazo, las depresiones posparto y la dificultad de maternar y paternar. Es muy difícil la crianza de un hijo”, dijo tras convertirse en mamá, sin abordar la posibilidad de tener un segundo hijo.

Desde su experiencia, no existe un libreto para ser mamá, pero considera que el día que una mujer le da la bienvenida a su hijo una versión de ella desaparece: “No hay un libreto para ser mamá. Siempre la vas a cag*r. Hagas lo que hagas, de alguna manera la vas a cag*r”.

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Fernanda Castillo habla sobre la maternidad. / IG: @fernandacga

¿Fernanda Castillo quiere tener más hijos con Erik Hayser?

Después de que Fernanda Castillo abrió su corazón, su esposo Erik Hayser fue cuestionado por la prensa sobre las posibilidades que existen de volver a ser padre junto a la intérprete de melodramas.

En una entrevista con el programa Hoy, el actor y productor confesó que, aunque se llegó a abordar la posibilidad tras ser papás por primera vez, hoy en día no es uno de sus planes primordiales:

“No, la verdad es que no. Pues siempre dijimos: ‘Tengamos a Liam, ¿no?, y después de eso ya veremos qué’. Pero la verdad es que no está en nuestros planes”. Erik Hayser

Cabe recordar que Fernanda Castillo y Erik Hayser se convirtieron en papás en diciembre de 2020; desde entonces, se han mostrado felices en esa faceta pese a los desafíos personales y profesionales que han enfrentado.

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Fernanda Castillo y Erik Hayser no tienen planes de ser papás otra vez. / Instagram:@erikhayser

¿Cuál fue la reacción de Fernanda Castillo al hablar sobre un segundo hijo?

No es la primera vez que Erik Hayser y Fernanda Castillo son cuestionados sobre la posibilidad de ser papás por segunda vez; en 2022 la actriz también fue abordada por la prensa con el mismo tema. En ese entonces, dejó claro que no busca ser mamá nuevamente.

“Por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar”, explicó la actriz cuando su primogénito apenas tenía dos años.

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