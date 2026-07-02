¿Mariazel quiere ser mamá otra vez? La conductora revela si tendrá un tercer hijo con Adrián Rubio

Tras casi dos años de que Marieazel le dio la bienvenida a su segundo hijo junto a Adrián Rubio, la colaboradora de Me caigo de risa rompió el silencio sobre sus planes familiares y reveló si espera convertirse en mamá por tercera vez.

Lee: ¿Conductora de “Me caigo de risa” llegará al altar con su novia? Sus declaraciones desatan rumores de boda

Mariazel se sincera sobre sus planes de maternidad. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Mariazel junto a Adrián Rubio?

Mariazel, quien recientemente abrió debate al hablar sobre la monogamia y el poliamor, actualmente es mamá de dos menores junto a su pareja Adrián Rubio. En 2012, la conductora de Cuéntamelo Ya! se convirtió en mamá por primera vez de una niña.

Más de una década después, los exparticipantes Inseparables anunciaron que se convertirían en papás por segunda vez, ahora de un varón. A través de sus redes, la también actriz y su esposo dieron a conocer el nacimiento de su hijo con emotivas fotografías.

La primera en dar a conocer la noticia fue la periodista Martha Figueroa: “Ya nació, y tanto él como su mamá, Mariazel están muy bien”, explicó. De inmediato, los colaboradores de Me caigo de risa compartieron su alegría y se autodenominaron “tíos”. Desde entonces, la conductora no ha dejado de sorprender a sus seguidores con divertidos momentos familiares.

Lee: Conductora de Me caigo de risa expone amenaza de muerte y muestra captura del violento comentario

Mariazel es mamá de una niña y un niño, ambos menores de edad. / Redes sociales

¿Mariazel tiene planes de convertirse en mamá por tercera vez?

Luego de que Mariazel se sinceró sobre su relación con Adrián Rubio y sus planes de boda, la actriz y conductora fue cuestionada sobre la posibilidad de hacer crecer la familia, ya que constantemente se muestra muy feliz junto a su hija mayor y su bebé de casi dos años.

“No, creo que aquí nos quedamos”, dijo sin titubear la actriz de “Corazón de oro”; posteriormente, explicó que, aunque ama su faceta como mamá, reconoce que es complicado combinarla con su carrera profesional.

“Amo ser mamá pero está complicado, combinarlo también con mis sueños y seguir tras la chuleta”. Mariazel

Por lo tanto, Mariazel, reconocida por su trabajo en Me caigo de risa, dejó claro que no hay planes de un nuevo bebé junto a su pareja, Adrián Rubio; aunque disfruta del tiempo que comparte junto a sus hijos.

Lee: Mariazel fúrica por presunta filtración de FOTOS privadas en redes, ¡asegura que fueron hechas con IA!

¿Quién es Adrián Rubio, actual pareja de Mariazel?

Adrián Rubio es actor, director y productor de teatro mexicano. Está junto a Mariazel desde hace 20 años, por lo que continuamente sus seguidores cuestionan si tiene planes de llegar al altar.

En una reciente entrevista con el programa Hoy, la actriz y presentadora compartió que, aunque llevan varios años compartiendo su vida sin estar casados, ya se consideran un matrimonio.

“Ya somos un matrimonio después de tantos años, dos hijos, esa ha sido nuestra prioridad siempre. Lo tuvimos claro desde que empezamos a andar, desde que nos conocíamos”, explicó Mariazel.

No te pierdas: ¿De Me caigo de risa a La casa de los famosos México 2026? Conductora responde si sería parte del reality