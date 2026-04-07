Mariazel fúrica por presunta filtración de FOTOS privadas en redes, ¡asegura que fueron hechas con IA!

Mariazel es una reconocida conductora mexicana que ha sido parte de diversos programas, transmisiones y un rostro familiar en el mundo del espectáculo. Ahora, más allá de los foros, ‘Zel’ compartió un vídeo mostrando su molestia a la publicación de fotos privadas que presuntamente serían de ella en redes sociales, ¡pero ella asegura que fueron hechas con IA! Aquí las polémicas imágenes y su respuesta.

Mariazel / Redes sociales

¿Se filtraron fotos de la conductora Mariazel?

A lo largo del pasado fin de semana comenzaron a difundirse una serie de fotografías en redes sociales, en las que presuntamente Mariazel aparece con atrevidos outfits.

Usuarios en redes comenzaron a compartir dicho contenido, haciéndose tendencia en los últimos días, pues varias de ellas eran muy “gráficas” y la mayor parte de ellas venían de grupos de “fans”.

Acompañado de las fotografías, existían comentarios subidos de tono, algo que comenzó a generar debate dentro de las mismas publicaciones. Varios internautas aseguraron que se trataba de IA. ¿Qué dijo Mariazel al respecto?

Te puede interesar: ¿De Me caigo de risa a La casa de los famosos México 2026? Conductora responde si sería parte del reality

FOTOS íntimas falsas de Mariazel / IG: mariazelzel

¿Qué dijo Mariazel sobre las FOTOS privadas que presuntamente son de ella y que circulan en redes sociales?

Mariazel, parte del elenco de Me caigo de risa, mostró su molestia en su cuenta oficial de Instagram ya que, asegura, se trata de fotografías editadas o que fueron hechas con Inteligencia Artificial.

La conductora mostró las imágenes, y su mayor enojo no solo existe por el tono que muestran, si no que provienen de presuntos grupos de fans: “ En realidad alguien que se hace llamar tu seguidor no hace este tipo de cosas, modificando las fotos, alterando el cuerpo, porque evidentemente esta no soy yo ”, señaló Mariazel.

Por último, la conductora también hizo un llamado a sus seguidores para poder denunciar este tipo de contenido, no solo porque le afecta, si no porque también hay gente que sí se cree que es ella.

Y lo peor es que hay gente que sí se lo cree, y uno tiene que recibir comentarios que tienen que ver con publicaciones como estas y que no son reales. Si ven estas páginas y pueden hacerlo, denuncien. Mariazel

Mariazel confirmó que este contenido que circula en plataformas digitales es falso, y fue creado a partir de ediciones o IA.

Lee: Mariazel no sigue los pasos de Mariana Echeverría y rechazó entrar a La casa de los famosos México

Mariazel responde a FOTOS filtradas / IG: mariazelzel y canva

¿Quién es Mariazel y en qué programas ha participado?

Mariazel, es una conductora, actriz y creadora de contenido que se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, pues ha formado de varios proyectos exitosos..

Su carrera comenzó gracias a su participación en telenovelas y programas como Lo que la gente cuenta y algunos melodramas de Televisa.

Su reconocimiento llegó cuando se integró al elenco de Me caigo de risa, producido por la misma televisora. Posteriormente, “Zel” también ha estado presente en eventos deportivos de la mano de Televisa Deportes.

Tal vez te interese: Conductora de ‘Me caigo de risa’ fue hospitalizada de emergencia; este es el estado de salud de Mariazel