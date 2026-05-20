Ébola sorprende a Mariazel y la obliga a frenar todo; ¿ella está mal de salud?: “fue algo triste para todos”

La conductora Mariazel dejó preocupados a sus seguidores tras anunciar que canceló uno de los momentos más esperados junto a su hija. Aunque todo estaba listo y la emoción era enorme, una delicada situación relacionada con el brote de ébola la llevó a tomar una decisión de último momento. La famosa confesó que fue “algo triste para todos”, pero aseguró que la seguridad de su familia está primero.

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Mariazel / Redes sociales

¿Por qué Mariazel canceló su viaje a África tras el brote de ébola en República Democrática del Congo?

Mariazel, conductora de televisión, sorprendió a sus seguidores al revelar que canceló su esperado viaje a África debido al brote de ébola que actualmente enciende las alertas internacionales. La noticia no solo impactó por el cambio de planes, sino por el contexto sanitario que rodea la situación.

La conductora explicó que, tras informarse sobre el avance del brote de ébola en África y revisar fuentes oficiales, tomó la decisión junto a su familia de no viajar. Se trataba de una experiencia muy esperada, especialmente porque era un sueño para su hija mayor.

Mariazel “Les compartimos con muchísima emoción que nos íbamos a África a cumplir uno de los sueños más grandes de nuestra hija, de hecho nos íbamos mañana. En los últimos días el tema del brote de ébola ha tomado mucha más relevancia y después de informarnos, revisar en medios oficiales y valorar todo, como familia, decidimos que no era el momento y que no valía la pena correr ningún riesgo”

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¿Qué dijo la hija de Mariazel después de que cancelaron el viaje a África por el ébola?

Uno de los momentos más emotivos de esta historia fue la reacción de la hija de Mariazel, quien había estado esperando con ilusión este viaje a África. La conductora no ocultó que la noticia fue difícil para todos, especialmente para la pequeña.

“Fue algo triste para ella, para todos, porque ella estaba demasiado ilusionada, pero también entendendió que hay situaciones mucho más importantes y delicadas que nuestros planes” Mariazel

A pesar de la decepción, destacó que su hija logró comprender la gravedad de la situación sanitaria. Este detalle ha conmovido a sus seguidores, quienes han reconocido la forma en que la familia enfrentó la cancelación con madurez y empatía.

Además, Mariazel dejó abierta la posibilidad de retomar el viaje en el futuro, cuando las condiciones sean seguras. Mientras tanto, buscan alternativas para no perder del todo la emoción de una aventura en familia.

Mariazel “Obviamente queda el compromiso y la ilusión de retomar este viaje más adelante (...) ahora estamos viendo si improvisamos alguna otra aventura en familia porque nos quedamos con todo listo, maletas hechas”.

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¿Cuál es la situación actual del brote de ébola en África y por qué preocupa a la OMS?

El brote de ébola en África, específicamente en la República Democrática del Congo, ha generado preocupación a nivel internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el riesgo es alto en la región.

De acuerdo con cifras recientes, se estiman al menos 139 personas fallecidas y alrededor de 600 posibles casos relacionados con el brote. Este panorama ha encendido las alertas debido a la movilidad de la población en las zonas afectadas, lo que aumenta el riesgo de propagación.

Además, el comité de emergencia de la OMS advirtió que el desarrollo de una vacuna contra esta variante del virus podría tardar varios meses, lo que incrementa la incertidumbre sobre el control del brote en el corto plazo.

¿Qué es el virus del ébola, cuáles son sus síntomas y por qué es tan peligroso?

El ébola es una enfermedad viral grave que puede ser mortal tanto en humanos como en animales. Pertenece a la familia de los filovirus y provoca lo que se conoce como fiebre hemorrágica del ébola.

Este virus puede afectar múltiples órganos del cuerpo y, en los casos más severos, causar hemorragias internas y externas. Su tasa de mortalidad es alta, especialmente cuando no se detecta y trata a tiempo.

El contagio suele ocurrir por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, lo que lo convierte en un virus altamente peligroso en zonas con poca infraestructura sanitaria.