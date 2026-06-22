¿Mariazel, querida conductora, se casa en próximos días? La también actriz revela: “Lo tuvimos claro”

Mariazel, quien hace algunas semanas presuntamente sufrió la filtración de fotos íntimas, vuelve al centro de la conversación, luego de hablar abiertamente sobre la posibilidad de llegar al altar con su actual pareja. ¿Se acerca la boda?

¿Mariazel se casará en próximas semanas? / Redes sociales

¿Quién es la actual pareja de la conductora y actriz, Mariazel?

Después de más de dos décadas de relación y una familia consolidada, muchos seguidores de Mariazel se preguntan si finalmente llegará al altar junto al actor de telenovelas Adrián Rubio.

A lo largo de más de 21 años han compartido momentos personales y profesionales, además de construir una familia que consideran su mayor logro.

Durante su participación en Hoy, Mariazel explicó que desde el inicio de su romance ambos tenían objetivos muy claros sobre el tipo de vida que querían construir juntos y revela detalles sobre la posibilidad de casarse. ¿Lo harán?

Te puede interesar: Mariazel confiesa cómo reavivó la pasión posparto con Adrián Rubio

¿Mariazel y Adrián Rubio anunciaron su boda? / Instagram: @mariazelzel

¿Mariazel y Adrián Rubio confirman boda próximamente?

Mariazel fue cuestionada sobre su relación con Adrián Rubio de más de 21 años, y es que aunque no se han casado de manera “oficial”, la conductora asegura que después de tanto tiempo juntos, ya son un matrimonio:

Ya somos un matrimonio después de tantos años, dos hijos, esa ha sido nuestra prioridad siempre. Lo tuvimos claro desde que empezamos a andar, desde que nos conocíamos. Mariazel

Según sus palabras, ambos han preferido dar mayor atención en la formación de una familia, que en llevar a cabo una boda o alguna ceremonia de mayor tamaño.

Sin embargo, la declaración que sorprendió a los fans de Mariazel, fue que dejó entreabierta la posibilidad de sí casarse, ya que podría ser la ilusión de cualquiera de los dos, por lo que no se niega a dicha idea:

Si algún día los dos tenemos como esa ilusión, pues se hará. Mariazel

La presentadora reveló que cada año ella y Adrián Rubio realizan una celebración simbólica para conmemorar su relación, una tradición que les permite reafirmar el compromiso que han mantenido durante tantos años.

Lee: Mariazel y Adrián Rubio presentan las primeras fotos del nacimiento de su bebé

¿En qué programas y telenovelas ha salido Mariazel?

Mariazel, quien recientemente pospuso su viaje de vacaciones por un tema epidemiológico, es una actriz, conductora y modelo que ha destacado en la televisión mexicana.

Su incursión en el espectáculo comenzó a principios de la década de los 2000, participando en comerciales, programas de televisión y diversos proyectos de actuación.

Gracias al programa deportivo y de comedia Está cañón, comenzó a convertirse en un rostro reconocido para televidentes. Aunque su popularidad creció cuando se integró a Me caigo de risa.

Entre los programas en los que ha participado destacan:



Me caigo de risa,

Está cañón,

Más deporte,

A quién corresponda,

Sabadazo y,

y, Corazón de Oro

A finales de 2025, Mariazel denunció una amenaza de muerte que le llegó en redes sociales, uno de los momentos más conocidos de la actriz.

Tal vez te interese: Mariazel recuerda el disparo en el rostro que puso en peligro su vida