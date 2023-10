Mariazel y Adrián Rubio enfrentan su separación

¡Inseparables! Mariazel y Adrián Rubio tuvieron un esperado reencuentro, pero no fue todavía como ellos lo esperaban.

Adrián Rubio, esposo de Mariazel, aceptó el reto de ser parte del reality de TV Azteca, La Isla, desafío en Turquía, lo que requirió separarse por unas semanas de la actriz y conductora.

En su momento, Mariazel puso un mensaje en sus redes que generó incertidumbre entre sus seguidores porque muchos pensaron que habían decidido terminar su relación, pero no es así.

“Hace algunas semanas Adrián se fue a un proyecto de su empresa fuera del país. No es la primera vez que su trabajo nos distancia pero sí la primera vez que estamos completamente incomunicados con él ya que se trata de un reality de televisión”, dijo.

Mariazel y Adrián Rubio no habían tenido comunicación / Instagram

Mariazel ahondó diciendo que ni siquiera pudo despedirse del padre de su hija porque todo sucedió de un momento a otro: “Fue tan abrupto que ni siquiera pudimos despedirnos más que con una videollamada porque yo estaba de viaje... Aunque para Laia y para mi ha sido difícil… Desde aquí estaremos echándole muchas porras, ojalá que ustedes también y solo queda esperar que vuelva con bien… Te amamos Adrián”, escribió.

Luego de dos meses, Adrián fue ‘desterrado’ de La Isla y esto provocó que se reencontrara con Mariazel.

¿Cómo enfrentan su separación? Adrián no había podido viajar a México todavía luego de su eliminación, así que la única solución que pudieron tener a su distanciamiento físico fue hacer videollamadas, teniendo como su mejor aliada la tecnología.

Mariazel ha compartido con sus seguidores lo que hace para enfrentar la separación física con su pareja / Instagram

“¡Videollamada después de casi dos meses!”, dijo Adrián junto a una fotografía. Igualmente, la querida conductora expresó que estaba muy emocionada de reencontrarse con su pareja y compartió con sus seguidores que estaba impaciente por que Adrián le hiciera la videollamada: “Esperando a que llame”, indicó.

Tanto Mariazel como su hija le dejaron amorosos mensajes a Adrián como: “¡Ya regresa papá!” Y “no podemos estar más orgullosas de ti, diste lo mejor para tu equipo siempre, a pesar de todo nunca caíste en provocaciones, aguantaste estoicamente toda la toxicidad que había a tu alrededor y siempre te mantuviste fiel a tus valores. ¡Felicidades! Te esperamos con ansias. Te amo”.

Por su parte, el actor también ha dejado reflexiones al estar lejos de su familia y junto a un paisaje emblemático de Turquía dijo:

“Estar en un país de Medio Oriente tan lejos de la familia y tan cerca de la guerra me hace pensar en lo frágil que somos y lo complicado que es mantener la paz mental y espiritual. Por eso uno encuentra en palabras de Jesucristo la esperanza… ‘La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo’. (Juan 14:27) Solo así se pueden anhelar tiempos mejores”.