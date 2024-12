Mariazel desmiente boda con Adrián Rubio, el padre de sus hijas ¿ya se arrepintió? ¡Esto es lo que sabemos!

Mariazel, la reina de las bromas, volvió a hacer de las suyas. La conductora y actriz nos tomó por sorpresa al anunciar su compromiso con su pareja de toda la vida, Adrián Rubio.

Con una foto luciendo un anillo de compromiso, la noticia se viralizó rápidamente en redes sociales, provocando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Ahora salió a decir ¡que siempre no!, pues todo se trató de una broma ¡te contamos los detalles!

Mariazel y la broma del anillo que encendió las redes

Mariazel, conocida por su papel en el programa “Me caigo de risa”, generó un alboroto entre sus seguidores tras publicar una foto en la que lucía un anillo de compromiso junto a Adrián Rubio, su pareja de casi 20 años y padre de sus dos hijos.

El posteo, que inicialmente pareció ser un anuncio de boda, resultó ser una broma por el Día de los Santos Inocentes por lo que tuvo que salir a aclarar lo sucedido.

“Ayer subimos una publicación bromeando, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No es la primera vez que hago algo así, pero me sorprende que todavía caigan,” comentó Mariazel durante una transmisión en vivo donde aclaró la situación.

A pesar de las felicitaciones y reacciones positivas, la conductora confirmó que no hay planes de boda ni anillo real involucrado: “Nos lo prestaron; se nos ocurrió en el momento y creímos que iba a ser gracioso.”

Mariazel y Adrián Rubio tienen una relación sólida sin necesidad de matrimonio.

Mariazel explicó que ella y Adrián Rubio nunca han considerado el matrimonio como una prioridad. La pareja, que recientemente dio la bienvenida a su segundo hijo, mantiene una relación estable basada en el respeto mutuo y la confianza.

“Llevamos casi 20 años juntos, fue un poquito intermitente al principio porque éramos jóvenes y no teníamos claro lo que queríamos, pero hemos construido algo muy bonito con el tiempo,” compartió la actriz.

La conductora también recordó una anécdota de los primeros años de su relación cuando Adrián le dio un anillo como gesto simbólico.

“Me infarté porque llevábamos poco tiempo saliendo. Fue un compromiso sin fecha ni planes de boda, y ese anillo lo perdí en Acapulco” Mariazel

Mariazel y Adrián Rubio: Los fans reaccionan a la noticia ‘del fin de su compromiso’

La broma no solo desató una ola de felicitaciones, sino también algunas críticas por parte de quienes consideran que jugar con temas de matrimonio puede ser inapropiado. Además de criticar el hecho de ‘haber perdido’ el anillo de Adrián.

Mariazel también destacó que, aunque el matrimonio no es parte de sus planes inmediatos, no descarta la posibilidad en el futuro. “Lo que realmente nos entusiasma son nuestros proyectos de vida y nuestra familia. Nunca fue prioridad casarnos, pero eso no significa que no estemos felices juntos,” afirmó.