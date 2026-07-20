Mónica Noguera pensó en quitarse la vida al saber que no podría ser mamá: “Terminé en un psiquiatra”: VIDEO

En abril de 2025, Mónica Noguera estuvo de luto por la muerte de su exesposo, el productor Memo del Bosque. A poco más de un año de este acontecimiento, se viraliza un video de la conductora hablando sobre los problemas de salud mental que desarrolló al enterarse de que no podría convertirse en mamá. Te contamos lo que dijo.

No te pierdas: Mónica Noguera: Tras rumores con Francisco Zea, ¿le pidió matrimonio a Nacho Cano EN VIVO y la bateó?

Mónica Noguera no pudo tener hijos / Mezcalent

Mónica Noguera se sincera sobre su imposibilidad de tener hijos

Mónica Noguera, quien hace unos meses también lidió con la muerte de su cuñado, Leo Forma, no ha tenido problema en hablar sobre los problemas de fertilidad que le impidieron ser madre. En su momento, la conductora revivió el tema al contar que hasta pensó en quitarse la vida al saber que no podría concebir.

En su relato, Noguera dijo que, durante mucho tiempo, hizo de todo para tratar de quedar embarazada. Al ver que nada funcionaba, entró en una profunda depresión que la llevó al psiquiatra. Y es que comenzó a tener pensamientos oscuros de hacerse daño.

A raíz de esto, decidió renunciar a su sueño de tener hijos, ya que se dio cuenta de lo mucho que estaba afectando su salud mental y física.

“Terminé en un psiquiatra. Me quería matar porque entré en una depresión profunda, la más espantosa de mi vida. Sí tenía muchas ganas de tener hijos. No puedo tener hijos. Hice fertilizaciones in vitro, o sea, de todo. Una última opción era la subrogación de vientre”. Mónica Noguera

Contó que, si bien fue difícil, optó por valorar más otras cuestiones de la vida como sus sobrinos y las personas que se encontraban a su lado. Destacó que esto la ayudó a sobrellevar su frustración.

“En ese momento dije: ‘Ya, para’. Me estaba volviendo loca. Es un estrés espantoso. Con el tratamiento de fertilización, con las hormonas, con todo lo que te inyectas, yo digo que sí, debe haber una regulación… Es demasiado. A los 42 años (tomé la decisión). Dije: ‘Se acabó’. En un momento llegas a madurar esa cuestión, de ‘No pasa nada’. No, (contemplé la adopción) porque dije: ‘ya, para’”, manifestó.

Te recomendamos: Mónica Noguera sorprende con emotiva dedicatoria a Erik Rubín en su cumpleaños 55 ¿rumores de romance?

¿Mónica Noguera y Memo del Bosque se separaron por los problemas de fertilidad de ella?

Mónica Noguera y Memo del Bosque se casaron a finales de la época de los 90, tras siete años de noviazgo. Todo parecía ir bien entre ellos, por lo que muchos se sorprendieron cuando dieron a conocer su divorcio tras 1 año y medio de matrimonio.

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, la causa no fue la falta de hijos. De acuerdo con los testimonios que dieron años después, la separación se dio por un desgaste profundo en la relación. Y es que ambos trabajaban mucho, además de que el matrimonio se dio más por presión familiar.

Pese a todo, ambos siempre mantuvieron una gran amistad. De hecho, Noguera apoyó a Memo durante su lucha contra el cáncer y se dijo muy triste cuando se confirmó la muerte de este en abril de 2025.

“Gracias, no solo por el amor para mí, sino para cada persona que amaste en esta vida, te abrazo y te amo hasta las estrellas”, manifestó en aquel entonces mediante redes sociales.

¿Por qué se divorciaron Mónica Noguera y Memo del Bosque? / Redes sociales

¿Mónica Noguera tiene novio?

Al menos de manera oficial, se sabe que Mónica Noguera no tiene pareja. Hace algunos meses, se le relacionó con Francisco Zea. Los rumores de un presunto romance entre ellos crecieron después de que se los viera juntos en CDMX.

Cuando se le cuestionó directamente sobre esto, Noguera simplemente dejó claro que son amigos y que seguirán saliendo a diversos lados, sin importar si la gente los ve o no.

“O sea, él está solo, yo estoy sola, pero somos grandes compañeros y amigos, no hay absolutamente nada, y si alguien nos ve en un restaurante, bueno, pues nos seguirá viendo”, puntualizó.

Al momento, Francisco Zea no ha hablado acerca de estos rumores.

Mira: Hermana de Mónica Noguera es mordida por cocodrilo: “Pensé que me iba a desangrar” | FOTOS FUERTES