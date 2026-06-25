Irina Baeva, ¿quiere ser mamá? Tras supuesta boda en Dubái con Giovanni, la actriz sorprende al hablar de hijos

A más de un año de que Irina Baeva comenzó a ser relacionada con el empresario Giovanni, la actriz de origen ruso volvió a ser abordada sobre el tema luego de que fueran captados juntos en el aeropuerto. ¿Por fin confirmó su romance?

Te recomendamos: Irina Baeva defiende a Ángela Aguilar tras ataques en redes y habla de los juicios a las mujeres

Irina Baeva vuelve a ser cuestionada sobre Giovanni. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Irina Baeva y Giovanni?

Irina Baeva y Giovanni fueron relacionados por primera vez en noviembre de 2024, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que gente cercana al ex de Ninel Conde le habría confesado que “estaba muy enamorado de la actriz”.

Tras las especulaciones, en febrero del siguiente año se dio a conocer que fueron captados juntos en Dubái; aunque se dijo que el motivo de su viaje era una boda secreta, el conductor de El minuto de cambio de destino aseguró que solo se había tratado de unas vacaciones.

Desde entonces, los dimes y diretes sobre la actriz y el empresario no han cesado; y aunque han sido vistos juntos en más de una ocasión, ambos mantienen el hermetismo al hablar de su vida privada. Sin embargo, el empresario ha llegado a asegurar que, si hay boda, no será un secreto.

“No sabía que ya estaba casado. Fíjense que, cuando tome una decisión así, la compartiré con mucho gusto, pero no es el caso”, dijo Giovanni en 2025.

Lee: ¿Ninel Conde teme que Irina Baeva trate mal a su hijo? VIDEO

Giovanni e Irina Baeva no han confirmado un romance. / Redes sociales

¿Qué dice Irina Baeva sobre el supuesto romance con el empresario Giovanni?

En un nuevo encuentro con los medios, luego de que ambos fueron captados en el aeropuerto, Irina Baeva se negó una vez más a dar detalles sobre el tema, resaltando que elige vivir su vida privada lejos de los reflectores:

“Como siempre les he comentado, y vuelvo a repetir, lo que me quieran preguntar de mi vida profesional, de mi carrera. Los temas privados, se quedan privados”. Irina Baeva

Pese al hermetismo con el que ha decidido manejar su vida privada desde que terminó su antigua relación, sorprendió a propios y extraños al hablar sobre sus planes de convertirse en madre, ya que durante su viaje con Medina también fue vista junto al hijo del empresario.

¿Irina Baeva quiere ser mamá? / Redes sociales

¿Irina Baeva tiene planes de convertirse en mamá con Giovanni?

Si bien Irina Baeva, quien recientemente fue captada con Alexis Ayala, se limitó a hablar de su vida sentimental, confesó que uno de sus mayores deseos es convertirse en madre, aunque no aseguró que busque hacerlo realidad con Giovanni.

“Yo soy una persona muy familiar, me encantaría si Dios me da la bendición, bienvenido sea. Voy a ser muy feliz”, explicó Irina Beavea. Cabe señalar que, hasta ahora, la actriz y el empresario no han confirmado públicamente tener una relación, pero han sido vistos juntos en diversas ocasiones.

No te pierdas: Ninel Conde reacciona presunta relación entre su ex e Irina Baeva: ¡Se deshace en halagos!