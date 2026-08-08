Hijo de Sherlyn la balconea ¡y revela que tiene novio!; la actriz termina confesando su romance ¡¿no que no?!

Sherlyn vivió un momento tan incómodo como divertido cuando su hijo decidió revelar un secreto que ella intentaba mantener lejos de los reflectores. La actriz negó tener una relación sentimental cuando fue cuestionada por la prensa, pero el pequeño la contradijo de inmediato. Entre risas, la famosa terminó admitiendo que sí está conociendo a alguien especial, aunque por ahora prefiere mantener los detalles en privado.

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Sherlyn / Redes sociales

¿Sherlyn tiene novio? Esto dijo la actriz sobre los rumores de un nuevo romance

Sherlyn fue cuestionada sobre las versiones que apuntan a que estaría estrenando romance. Sin embargo, en un principio la actriz descartó que el amor fuera una prioridad en esta etapa de su vida.

La también conductora explicó que suele conocer personas constantemente debido a sus proyectos profesionales y negocios, aunque aseguró que actualmente se encuentra enfocada en otros aspectos de su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, se siente feliz con la estabilidad que ha construido y no tiene prisa por iniciar una relación formal.

“Estoy conociendo siempre a mucha gente por mis negocios, pero en este momento creo que estoy súper cerrada al tema amoroso, no tengo ganas porque me gusta tener una vida feliz”. Sherlyn

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Hijo de Sherlyn revela que tiene novio ¡y la desmiente en plena entrevista!

Cuando parecía que Sherlyn había aclarado por completo su situación sentimental, su hijo, decidió intervenir y cambiar por completo el rumbo de la entrevista.

El pequeño acompañaba a Sherlyn durante el encuentro con los medios y, con la sinceridad que caracteriza a los niños, lanzó una declaración que dejó sorprendidos a los reporteros y provocó carcajadas entre los presentes.

“Mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio pero sí tiene”, comentó su hijo con total seguridad. La revelación no tardó en llamar la atención y convirtió al pequeño en el protagonista del momento, mientras las cámaras captaban la reacción de la actriz.

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Sherlyn / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Sherlyn cuando su hijo confirmó que sí tiene novio?

La respuesta de Sherlyn fue inmediata. Entre risas y evidente sorpresa, la actriz abrazó a su hijo mientras intentaba asimilar la inesperada confesión que acababa de hacer frente a la prensa.

"¡Me está dando algo!”, exclamó la famosa sin poder contener la carcajada, en una escena que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del espectáculo.

Después del comentario de su hijo, Sherlyn terminó reconociendo que sí está conociendo a una persona especial. Aunque no profundizó demasiado en el tema, dejó claro que está disfrutando esta etapa con tranquilidad y sin presiones.

¿Quién es el novio de Sherlyn y por qué mantiene la relación en secreto?

Tras quedar expuesta por su propio hijo, Sherlyn compartió algunos detalles sobre el hombre con el que sale actualmente, aunque prefirió reservar la mayor parte de la información.

La actriz explicó que no se trata de una figura del espectáculo y destacó que es una persona inteligente. Además, comentó que uno de los retos de la relación es que ambos viven en países distintos.

“Vamos viendo cómo se dan las cosas, por lo pronto estoy así, viviendo allá y a distancia veremos qué se da”, explicó la actriz sobre el romance que apenas comienza a consolidarse.

Sherlyn también dejó claro que todavía no considera la relación algo completamente formal, razón por la que prefiere manejar el tema con discreción. “Hasta que no me vean con un anillo de compromiso, con planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada”, afirmó.

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¿Quién es Sherlyn? Su trayectoria, relaciones y vida como mamá

Sherlyn es una de las actrices mexicanas más reconocidas de su generación. A lo largo de su carrera ha participado en exitosas producciones de televisión como Clase 406, Corazones al límite, Camaleones y Antes muerta que Lichita, además de desempeñarse como conductora en distintos proyectos.

En el terreno personal, la actriz estuvo casada con el empresario Gerardo Islas, de quien se divorció en 2016. Con el paso de los años también fue vinculada sentimentalmente con figuras como el conductor Francisco Zea y, más recientemente, con el empresario Giovani Medina, luego de que ambos fueran vistos juntos en distintos momentos. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación formal.

Uno de los momentos más importantes de su vida llegó en 2020, cuando se convirtió en madre de su hijo mediante un procedimiento de inseminación artificial. Desde entonces ha compartido que la maternidad ocupa el primer lugar entre sus prioridades y que muchas de sus decisiones personales y profesionales giran en torno al bienestar de su hijo. El pequeño nació el 30 de mayo de 2020 y se ha convertido en una presencia constante en las redes sociales de la actriz.