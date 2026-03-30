Mónica Noguera: Tras rumores con Francisco Zea, ¿le pidió matrimonio a Nacho Cano EN VIVO y la bateó?

La periodista Mónica Noguera no ha salido de la conversación pública en las últimas semanas. Primero, por los rumores de un supuesto romance con el periodista Francisco Zea; después, por un momento que se volvió viral cuando le pidió matrimonio a Nacho Cano en pleno evento. La reacción del cantante español fue tan fría que muchos se preguntan si hubo humillación en vivo… o si simplemente la dejó hablando sola.

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Mónica Noguera y Francisco Zea

¿Hubo romance entre Mónica Noguera y Francisco Zea tras una cena romántica?

Hace apenas unas semanas, el nombre de Mónica Noguera comenzó a sonar con fuerza luego de que surgiera el rumor de un posible romance con el periodista Francisco Zea. La versión fue compartida por Lupita Martínez durante su programa ‘De historia en historia’, donde aseguró que ambos habían salido a cenar y que la noche habría tenido un tinte romántico.

Ante los rumores que se multiplicaron en redes por su cercanía frente y fuera de cámaras, Mónica Noguera salió a aclarar que entre ella y Francisco Zea solo existe una amistad, sin ningún interés amoroso, y aseguró que sus salidas suelen ser acompañadas, descartando por completo cualquier relación sentimental.

Además, explicó que cualquier gesto que pudiera malinterpretarse se debe a su personalidad cercana y cariñosa, no a una relación sentimental.

“Yo soy muy apapachadora, que te abrazo, pero nos llevamos con todo respeto, me río mucho con Paco, bueno con todos” Mónica Noguera

Por su parte, Francisco Zea no ha salido ni a confirmar ni a desmentir los rumores, manteniéndose completamente al margen de la polémica que envolvió su nombre junto al de Mónica Noguera.

Tras desmentir cualquier romance con Francisco Zea y dejar claro que está soltera, Mónica Noguera volvió a acaparar reflectores al protagonizar un momento inesperado junto a Nacho Cano, creador de Malinche, el musical, durante una noche que pretendía ser solo de celebración, pero terminó convirtiéndose en un episodio viral lleno de críticas, burlas y comentarios incómodos.

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¿Mónica Noguera le pidió matrimonio a Nacho Cano en vivo durante ‘Malinche, el musical’?

La noche del viernes 27 de marzo, el Frontón México, en la Ciudad de México, fue sede de la celebración por el primer aniversario de temporada de la obra ‘Malinche, el musical’, proyecto liderado por Nacho Cano.

Al evento acudieron diversas figuras del espectáculo, entre ellas Mónica Noguera, quien asistió como invitada especial. Todo transcurría con normalidad mientras el cantante agradecía la presencia del público y el apoyo recibido a lo largo del año.

Sin embargo, en plena dinámica en vivo, la conductora lanzó una propuesta que dejó a todos en shock: le pidió matrimonio a Nacho Cano frente a todos los asistentes.

La intervención no estaba planeada ni formaba parte del programa, lo que hizo que el momento se sintiera aún más inesperado e incómodo. Aunque muchos pensaron que podría tratarse de una broma o comentario ligero, la reacción del cantante cambió por completo la percepción del momento.

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Mónica Noguera y Nacho Cano

¿Nacho Cano humilló a Mónica Noguera al ignorar su propuesta en plena obra de ‘Malinche, el musical’?

Tras la sorpresiva petición, Nacho Cano reaccionó casi de inmediato, pero no de la forma que muchos esperaban. En lugar de responder al comentario de Mónica Noguera o seguir el juego, el músico optó por ignorar por completo la propuesta y cambiar de tema. Con evidente incomodidad, el artista continuó hablando del proyecto y se limitó a agradecer el apoyo de la conductora a lo largo del tiempo, sin hacer mención directa a la petición de matrimonio.

Nacho Cano “Muchas gracias, has apoyado a ‘Malinche’ desde antes que existiera aquí en México, has seguido apoyándola siempre y espero que siempre estés aquí en primera fila”

La respuesta, aunque cordial, fue interpretada por muchos como un rechazo público. Ante la situación, Mónica Noguera guardó silencio sin insistir ni añadir nada más.

En redes sociales, el momento se volvió viral y rápidamente surgieron cuestionamientos sobre si la conductora fue ignorada o incluso humillada frente al público, mientras otros defendieron a Nacho Cano asegurando que simplemente no supo cómo reaccionar ante una situación inesperada.

Hasta el momento, Mónica Noguera no ha dado declaraciones adicionales sobre lo ocurrido, dejando el episodio abierto a interpretaciones y alimentando aún más la conversación digital.

Así fue el bochornoso momento:

¿Quién es Nacho Cano, creador de ‘Malinche, el musical’?

Nacho Cano, cuyo nombre real es Ignacio de la Macarena Cano Andrés, es un reconocido cantante, compositor, productor musical y creador de teatro musical español, nacido el 26 de febrero de 1963, por lo que actualmente tiene 63 años. Es mundialmente conocido por haber sido uno de los fundadores del grupo Mecano, junto a su hermano José María Cano y Ana Torroja, banda que marcó a varias generaciones en los años 80 y 90 con éxitos que se convirtieron en clásicos del pop en español.

Tras la separación de Mecano, Nacho Cano se reinventó como productor y director de grandes musicales, consolidando su carrera con proyectos de alto impacto como ‘Hoy no me puedo levantar’ y, más recientemente, ‘Malinche, el musical’, una ambiciosa puesta en escena que mezcla música, historia y espectáculo. Además de su faceta artística, ha desarrollado proyectos empresariales vinculados al teatro y la producción musical, dividiendo su vida entre España, Miami e Ibiza, donde ha mantenido una intensa actividad creativa a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria.

