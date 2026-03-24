¡Mónica Noguera rompe el silencio! y ¿confirma relación con Paco Zea? “Nos seguirá viendo”

En medio de los rumores que apuntan a un posible romance entre Mónica Noguera y Francisco Zea, la conductora decidió hablar claro y sin rodeos. Luego de que se les viera juntos en distintas ocasiones, las especulaciones crecieron, sobre todo tras versiones que aseguraban actitudes cariñosas entre ambos en un restaurante de la Ciudad de México.

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Mónica Noguera y Francisco Zea

¿Por qué hay rumores de romance entre Mónica Noguera y Paco Zea?

La polémica creció cuando la periodista Lupita Martínez compartió su versión durante su programa De historia en historia. Según relató, coincidió con Mónica Noguera y Francisco Zea en un restaurante al sur de la Ciudad de México, donde la escena fue muy distinta a la descrita por la conductora.

De acuerdo con Martínez, ambos se encontraban solos y mostraban actitudes cariñosas, incluso tomados de la mano, lo que encendió las alarmas.

“Debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a, Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días” Lupita Martínez

La periodista no dio más detalles, solo unas fotos junto a su colega en el noticiero, que parecían mostrar una actitud romántica, aunque fueron sacadas de contexto, terminaron por reforzar la idea. Pero el chisme corrió más rápido de lo que tardó en aclararse.

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¿Mónica Noguera y Francisco Zea tienen una relación sentimental?

Al profundizar en el tema, la conductora de Imagen Televisión, Mónica Noguera,aseguró que las reuniones con Francisco Zea no han sido encuentros secretos ni citas románticas, sino convivencias en grupo, principalmente con amigos del medio artístico y periodístico.

La conductora detalló que una de las cenas más comentadas ocurrió el fin de semana reciente, cuando coincidieron en un restaurante de mariscos al sur de la Ciudad de México, un lugar frecuentado por varios rostros conocidos de la televisión.

Mónica Noguera “Este fin de semana estuvimos comiendo con Kati, de ‘Sale el Sol’, con Rafa Herrerías, que también llegó porque le encanta el Fishers. El sábado estuvimos con un grupo, con sus hijas”

Mónica también fue enfática en señalar que el hecho de compartir fines de semana o comidas no implica, necesariamente, que exista una relación de pareja entre ellos. Aunque ambos se encuentran solteros, la conductora recalcó que eso no significa que estén iniciando un romance.

“O sea, él está solo, yo estoy sola, pero somos grandes compañeros y amigos, no hay absolutamente nada, y si alguien nos ve en un restaurante, bueno, pues nos seguirá viendo”, comentó, dejando claro que no piensa esconderse ni cambiar su rutina por especulaciones ajenas.

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¿Por qué dicen que Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos cariñosos si niegan un romance?

A pesar de las aclaraciones, los rumores siguen creciendo, y mucho tiene que ver la química que ambos proyectan dentro y fuera de cámaras. La cercanía, la confianza y la naturalidad con la que conviven han sido interpretadas por algunos como señales de algo más que amistad.

Mónica no esquivó el tema cuando se le preguntó si entre ella y Paco existe algún tipo de contacto físico cariñoso que pudiera prestarse a malentendidos. Lejos de incomodarse, respondió con honestidad y hasta con una sonrisa.

“Yo soy muy apapachadora, que te abrazo, pero nos llevamos con todo respeto, me río mucho con Paco, bueno con todos”. Mónica Noguera

Por su parte, el periodista Francisco Zea no ha salido a desmentir ni a confirmar los rumores, ni tampoco lo dicho por su compañera.