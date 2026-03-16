Mónica Noguera habla del problema que enfrenta José Ángel Bichir; pide empatía tras presunto intento de suicidio

Tras varios días internado en un hospital tratando sus lesiones y heridas, José Ángel Bichir fue dado de alta y TVNotas captó el momento en el que, acompañado por su padre, era trasladado en un vehículo.

Ante las especulaciones, teorías sobre un presunto suicidio, Damian Bichir compartió un comunicado de la familia en el que aseguró que su sobrino no se aventó como intento de suicidio sino como parte de una crisis emocional.

“Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se lee en el comunicado.

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Último video de José Ángel Bichir antes de presuntamente atentar contra su vida / Redes sociales

¿Cómo fue la caída de José Ángel Bichir?

Según la información, el actor José Ángel Bichir se habría aventado de un tercer piso de un inmueble situado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la ciudad de México.

A este reporte inicial también se sumó el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta en la red social X compartió una imagen en la que se aprecia al actor mexicano recostado en el suelo. La publicación estuvo acompañada del siguiente mensaje: “Se arroja del tercer piso el actor José Ángel Bichir. Así lo halló una vecina en su terraza”, relató.

Horas más tarde, la madre del actor apareció y ante los medios contó que su hijo no estaba borracho o algo similar, negando las versiones que circulaban en redes: “Ni estaba borracho ni nada por el estilo, estaba en mi casa. Está bien, tiene una fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien”, dijo su madre.

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¡Preocupación por José Ángel Bichir! Reportan que intentó suicidarse y fue llevado al hospital. / Redes sociales

¿Qué dijo José Ángel Bichir tras salir del hospital?

Al mediodía de este lunes 16 de marzo, el actor José Ángel Bichir fue captado al abandonar el hospital en el que se encontraba internado. Acompañado por su padre, Odiseo Bichir, el joven actor tuvo un breve encuentro con la prensa, donde respondió algunas preguntas sobre lo que seguirá para él después de este episodio.

Durante el intercambio con los medios, a José Ángel se le cuestionó si continuaría con algún tipo de tratamiento o terapia tras lo ocurrido. Ante la pregunta, el actor respondió de forma breve: “Sí, simplemente sí”.

Minutos después, el intérprete también compartió algunas palabras sobre cómo se sentía en ese momento. Explicó que todavía estaba desorientado tras haber salido del hospital.

José Ángel Bichir / Redes sociales

“Me siento muy mal, no entiendo bien qué ha pasado, qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, expresó.

Tras esas declaraciones, el actor evitó profundizar en más detalles. Con ayuda de su padre, abordó una camioneta que lo retiró del lugar, aparentemente rumbo a su casa.

Hasta ahora, Odiseo Bichir no ha dado más declaraciones públicas sobre la situación de su hijo. Sin embargo, se espera que en los próximos días la familia pueda compartir más información sobre el estado del actor y los pasos que seguirá en su recuperación.

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¿Qué dijo Mónica Noguera sobre la situación que atraviesa José Ángel Bichir?

La conductora y actriz Mónica Noguera se pronunció sobre la situación que atraviesa José Ángel Bichir, haciendo un llamado a la empatía y a tomar en serio los problemas de salud mental.

Durante sus declaraciones, Noguera expresó su preocupación por el momento que vive el joven actor y pidió evitar especulaciones sobre posibles adicciones, señalando que lo importante es entender que se trata de un tema de salud.

“Pasó algo muy fuerte con José Ángel Bichir, un niño hermoso y precioso. Y por favor que no se malentienda: no se trata de dro... ni alcohol. Hay un problema de salud mental, es eso”, afirmó en un audio compartido por Mich Rubalcava.

La presentadora también destacó la importancia de buscar ayuda profesional cuando se enfrentan este tipo de situaciones.

“Hay que pedir ayuda, buscar un psiquiatra, recurrir a gente profesional y medicarse. Para mí, ahorita esto es primordial”, explicó.

Finalmente, Noguera pidió comprensión hacia la familia del actor y hacia todas las personas que viven problemas similares.

“Veo lo de Bichir y siento que tenemos que tener empatía por su familia y por todas esas personas que enfrentan problemas de salud mental”, concluyó.

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