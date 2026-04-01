¿Qué pasó con los dientes de José Ángel Bichir tras caída? Su doctora revela los detalles: VIDEO

La industria del espectáculo sigue preocupada por José Ángel Bichir. Y es que el pasado 13 de marzo se dio a conocer que había caído desde el tercer piso de un edificio en CDMX. Si bien la información preliminar apuntaba a que el actor había intentado acabar con su vida, poco después se aclaró que no fue así y que todo se trató de un accidente.

Una de las dudas que más han circulado sobre este caso ha sido cómo se encuentra actualmente el hijo de Odiseo Bichir. Recientemente, su dentista reveló qué ha pasado con el actor y detalles del daño que recibieron los dientes del actor tras el suceso. Esto es todo lo que dijo.

José Ángel Bichir / Redes sociales

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¿Qué pasó con José Ángel Bichir tras su caída?

Tras la caída, José Ángel Bichir sufrió fracturas de tobillo, clavícula, nariz, se quedó sin 2 dientes y estuvo cerca de perder la vida. Si bien fue dado de alta el 16 de marzo, es decir, tres días después del hecho, aún está en fase de recuperación.

En entrevista para TVNotas, Patricia Pascal, mamá del actor, contó que su hijo se “salvó de milagro”, ya que unos cables amortiguaron la caída, provocando que el daño fuera menor. También relató que, dentro de lo que cabe, su hijo estaba bien.

“Lo único que necesitará mi hijo es operación de nariz y su par de dientes. Su clavícula tiene una pequeña fractura, y el talón. Ustedes díganme si esto no es para ir a ver a la Virgen de rodillas, es un milagro. Desde donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que cayera en unos cables y amortiguara el golpe. Si hubiera sido su cráneo y su columna, todo sería diferente, podría haber quedado muy lastimado”, manifestó.

Si bien admitió que José Ángel está luchando contra la depresión, aclaró que no buscó quitarse la vida, ni mucho menos estaba consumiendo algún tipo de sustancia ilícita, como mucho se llegó a comentar en aquel entonces.

“Todos podemos sufrir depresión, y esto ya es una pandemia. En mis tiempos jamás oí que alguien se reportara para no ir a trabajar porque le dio una crisis de ansiedad, eso no se usaba. Lo peor que te pueden decir cuando tienen momentos de ansiedad, es: ‘Échale ganas, tienes todo para ser feliz’, aunque no tengas todo para hacerlo. Es preferible acudir con un especialista”, resaltó.

José Ángel Bichir / Redes sociales

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¿Cómo quedaron los dientes de José Ángel Bichir tras la caída?

En ‘Ventaneando’, se le realizó una entrevista a Liliana Bueno, la dentista que está atendiendo a José Ángel Bichir. Mencionó que el actor tuvo una fuerte lesión en la mandíbula, provocando la caída de algunos dientes, motivo por lo que lo está tratando actualmente.

Y es que, al parecer, el famoso ya comenzaba a presentar una fuerte infección en la boca, por lo que tuvieron que tratarlo de manera urgente para prevenir un problema mayor.

“Él llegó ya con un problema de una fractura en la parte anterior (de la boca)... se rompió su hueso y pues ya con tres dientes flojos. Tuvimos que entrar a atenderlo rápidamente porque ya empezaba a tener infección y era lo que menos queríamos”. Dentista de José Ángel Bichir

Afortunadamente, el famoso fue tratado a tiempo y se pudo comenzar con un tratamiento adecuado: “Pudimos limpiar esa zona, ayudarle a que se regenere nuevamente su hueso y colocar implantes dentales en la zona”, mencionó.

Para finalizar, relató cómo lo ha visto de ánimo: “Está feliz, me sonríe, muy contento. Su mamá, su papá, muy agradecidos. Requirió dos implantes dentales. Nos tenemos que esperar tres meses para poder colocarle las coronas definitivas. Él ya trae provisionales. No se ve absolutamente que haya perdido nada”, concluyó.

¿Qué dijo José Ángel Bichir tras salir del hospital?

Tras ser dado de alta, José Ángel Bichir habló brevemente con la prensa, incluyendo TVNotas. El actor señaló que no podía hablar mucho en ese momento, ya que se encontraba un poco “confundido”.

“Me siento muy mal, no entiendo bien qué ha pasado, qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó”, relató.

Luego de mencionar que seguiría yendo a terapia, su papá, Odiseo Bichir, lo ayudó a subir a una camioneta para, aparentemente, llevarlo a su casa. Hasta el momento, José Ángel no ha hecho más apariciones públicas y se ha mantenido alejado de las redes sociales.

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