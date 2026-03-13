Familia Bichir lanza comunicado y revela estremecedores detalles de lo que sucedió con José Ángel Bichir

La familia Bichir rompió el silencio y lanzó un comunicado revelando lo que realmente pasó con José Ángel Bichir y su salud mental, luego de que cayó desde el tercer piso de su casa y se hablaba de un supuesto intento de suicidio, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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La familia Bichir reveló detalles sobre qué le pasó a José Ángel Bichir. / Redes sociales

¿Qué dijo la familia Bichir Pascual sobre lo que le pasó a José Ángel Bichir en su comunicado?

Demián Bichir, así como los demás integrantes de la familia de José Ángel Bichir, publicaron un comunicado en sus redes sociales para hablar sobre un momento difícil que atravesó el también actor e hijo de Odiseo Bichir. . Con la intención de generar comprensión y empatía, señalaron que vivimos “días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante”, y destacaron la importancia de mirar la salud mental como parte integral del bienestar humano.

Además, explicaron que José Ángel sufrió una crisis profunda el 13 de marzo de 2026, un episodio que puso a la familia en alerta: “Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa”, recordando que estas situaciones pueden ser difíciles de comprender para quienes no las han vivido de cerca un problema de salud mental.

“Nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, se lee en el comunicado.

A la par, agregaron que “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó. Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral”.

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¡Preocupación por José Ángel Bichir! Reportan que intentó suicidarse y fue llevado al hospital. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir?

La familia Bichir Pascual confirmó que “José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada”, cerrando así cualquier especulación sobre su estado de salud y dejando constancia de que se encuentra estable y bajo cuidado profesional.

Antes de que la familia emitiera un comunicado oficial, Patricia Pascual, madre del actor, fue cuestionada por los medios sobre el incidente que involucró a su hijo, José Ángel Bichir, y si se trataba de un accidente o un presunto intento de suicidio. La productora confirmó que todo fue un accidente y desmintió rumores sobre intoxicación.

“Ni estaba borracho ni nada por el estilo, estaba en mi casa. Está bien, tiene una fractura de nariz y de su boca, pero él está muy fuerte y va a estar bien”, comentó Pascual, subrayando que su hijo se encontraba estable pese a las lesiones sufridas.

En sus declaraciones, la madre del actor recalcó que José Ángel estaba completamente fuera de peligro y que la familia se encargaría de emitir un comunicado para aclarar la situación. “Yo tengo prohibido hablar. Está bien, tiene fracturas. No (lo van a operar), trae una fractura en su talón, otra en la clavícula y perdió dos dientes, eso es todo lo que tiene. No, para nada (estaba en estado inconveniente), estaba en mi casa, ¿a las 11 de la mañana va a estar borracho? Claro que no”, comentó Pascual.

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José Ángel Bichir sufrió una crisis de salud y se cayó de un tercer piso. / Redes sociales

¿Qué dijo la familia Bichir sobre la recuperación de José Ángel Bichir?

La familia Bichir enfatizó que el actor está rodeado de sus seres queridos, quienes no lo han dejado solo ni un momento y expresaorn su gratitud hacia quienes se han preocupado por la salud de su hijo, reconociendo que “nadie está exento de atravesar una tormenta emocional”.

También la familia de José Ángel Bichir destacó la importancia de reconocer la necesidad de ayuda emocional.

“Nadie está exento de necesitar ayuda. Ojalá este momento sirva para que más personas sepan que pedir ayuda no es vergonzoso, que hablar de nuestras batallas internas no es tabú y que el amor y la comprensión son el mejor tratamiento” Comunicado familia Bichir Pascual

“Por ahora, nos retiramos del foco público para acompañar a José Ángel en su recuperación. Agradecemos su respeto y su sensibilidad. Y confiamos en que, desde el cariño, sabrán entender”, puntualizó la familia Bichir.

Sí atraviesas un momento difícil o estás enfrentando problemas de salud mental, puedes comunicarte con la Línea de la Vida, un servicio telefónico gratuito y confidencial en México que ofrece atención, orientación y apoyo psicológico. Disponible las 24 horas, los 365 días del año, brinda ayuda en situaciones de crisis, depresión, ansiedad, adicciones y prevención del suicidio. Solo tienes que llamar al 800 911 2000 para recibir acompañamiento profesional y orientación personal.

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