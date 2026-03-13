José Ángel Bichir: Así reaccionó Odiseo Bichir al intento de suicidio de su hijo, ¡VIDEO EXCLUSIVO!

El intento de suicidio de José Ángel Bichir, hijo del actor Odiseo Bichir, ha conmocionado a internautas y colegas del medio. Ante esto, muchos esperaban un pronunciamiento de la familia del también actor. Recientemente, en TVNotas pudimos captar la reacción de Odiseo. ¿Qué dijo? Así reaccionó a la tragedia.

Último video de José Ángel Bichir antes de presuntamente atentar contra su vida / Redes sociales

¿Qué sucedió con José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir?

De acuerdo con un reporte dado a conocer por el periodista Abraham Mojica, el actor José Ángel Bichir presuntamente habría intentado quitarse la vida en un inmueble ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, dentro de la Ciudad de México.

A este primer informe también se sumó el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta en la red social X difundió una fotografía en la que se observa al actor mexicano tendido en el suelo. La imagen fue acompañada por el siguiente mensaje: “ Se arroja del tercer piso el actor José Ángel Bichis. Así lo halló una vecina en su terraza”, escribió.

¿Qué más ha sucedido?

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¿Cómo reaccionó Odiseo Bichir, padre de José Ángel Bichir, al intento de suicidio de su hijo?

En TVNotas pudimos captar a Odiseo Bichir, padre de José Ángel Bichir, esperando noticias de su hijo en pleno hospital.

Los primeros reportes de paramédicos mencionaron que el intérprete presentaba fractura en el rostro y en el abdomen, motivo por el que en las imágenes se observaba con sangre saliendo de su boca.

En el vídeo se pudo captar a Odiseo pendiente de su teléfono y sentado en una banca, dentro de las instalaciones del hospital.

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