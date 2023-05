José Ángel Bichir confirma que firmó contrato de confidencialidad con Belinda: “No dije mentiras”

El actor explicó que siente un gran respeto y cariño por Belinda, por lo que no puede revelar mayores detalles de ello.

Nuevamente, José Ángel Bichir retomó el tema acerca de su ex relación con Belinda y es que tras declarar que la cantante le hizo firmar un contrato de confidencialidad fue señalado de estar ardido, por lo que decidió hablar nuevamente de ello.

En un reciente encuentro con la prensa aseguró que sus declaraciones eran verdaderas y que no había nada de malo en ello porque no estaba en ningún momento faltando al respeto a la actriz:

“No dije nada que fuera mentira y que no pueda decir, ni mucho menos con dolo, ni nada de eso, o sea al contrario. Yo les dije que no iba a hablar más de eso, porque el contrato es complicado”, explicó.

Aunado, eso señaló que su sentir por la cantante le impedía revelar más cosas de las debidas: “Pero más allá del contrato, también es el respeto que le tengo a ella, me entiendes y también fue una manera para mí de frenar un poco y decir: ‘Ya no me pregunten eso’”.

Asimismo, indicó que es bastante delicado tocar el tema y que como el caballero que se considera prefiere dejar que las personas formen su criterio que es en lugar de salir más en la defensa:

“Es delicado hablar de eso, yo también la respeto muchísimo y la quiero mucho y, me considero un caballero a pesar de la respuesta de mucha gente que también respeto profundamente, que piensen lo contrario”, explicó.

José Ángel Bichir hace un tiempo declaró a los medios que Belinda le hizo firmar un contrato de confidencialidad para poder sostener una relación / Instagram: @joseangelbichir

De igual manera, indicó que con todos los dimes y diretes que se han armado los invita a ver de nuevo las declaraciones que dio para que comprendan que no lo hizo con la intención de dañar a nadie.

Por otra parte, añadió que nunca dijo que ella armara un contrato para cada una de sus relaciones, que lo que tenían era distinto, pero que no puede hablar más de ello porque Belinda ya se hartó de las especulaciones.

Belinda ha sido sumamente señalada de ser algo autoritaria en sus relaciones con la declaración de Bichir se duplicaron los comentarios en torno a ello / Instagram: @belindapop

Y aunque en un inicio dijo que no iba a hablar más del tema, al final aclaró que próximamente dará mucho más detalles de ello, incluso los invito a su próximo evento para que no se pierdan de sus declaraciones:

“Es una historia que quiero respetar lo más posible, a Belinda, porque la adoro, la quiero muchísimo, pero les prometo que se va a aclarar de una manera más correcta”, finalizó.