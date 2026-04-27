Integrante de Mercurio, tras 15 años de relación, anuncia su separación de actriz y acepta su culpa, ¿fue infiel?

Tras formar una de las parejas más sólidas del medio artístico, con casi 15 años de relación, Rodrigo Sieres, el cantante de Mercurio, y la actriz Odette Dupeyrón decidieron separarse, situación que a él lo ha llenado de gran dolor. “He estado triste. He llorado mucho. Las separaciones duelen. Hay que llevar el luto y me sigue doliendo. Yo sí quisiera que nos reconciliáramos. Es el amor de mi vida. La madre de mi hija es mi adoración. Yo he dado bastante en esa relación. No sé si ella quiera”.

Integrante Mercurio se encuentra en calidad de imputado en una investigación por fraude en gira la banda. / Redes sociales

¿Por qué Rodrigo Sieres, cantante de Mercurio, y la actriz Odette Dupeyrón terminaron su relación?

Rodrigo Sieres nos contó sobre esta etapa de su vida. “Estamos separados, pero todos los días nos vemos y escribimos, porque llevo a mi hija a la escuela. Somos personas maduras que sabemos que siempre seremos familia, pues ella es la madre de mi pequeña y yo el padre de su hija”.

“Fue un poquito por mi culpa, por baboso. Siempre lo digo, porque es más fácil echarse la culpa, pero fue una decisión mutua. Tras casi 15 años de relación, hay cosas que cambian mucho cuando ya eres papá. Yo no estaba en la mejor etapa de la vida, viajaba mucho y se fueron juntando cositas”.

En algunas etapas de su vida, Rodrigo ha caído en depresión. “Desde la pandemia caí en ella. Fui al doctor, psiquiatra, psicólogo, me traté. La gente tiene que saber que la depresión es una enfermedad. Como dice mi excuñado, Odín Dupeyrón, la terapia debería estar en la canasta básica”.

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Rodrigo Sieres y Odette Dupeyrón no se casaron / Archivo TVNotas, IG @roccosieres, @odettedupeyron, IG@iamelpaoijoe y @sherlyny

¿El cantante Rodrigo Seres intentó atentar contra su vida?

El intérprete, Rodrigo Sieres, nos confesó que de adolescente llegó a tener pensamientos suicidas. “Sería una mentira decirte que nunca lo he pensado, pero, por este caso, más bien vivo por mi hija”.

Además, le han tocado experiencias muy dolorosas. “He tenido encuentros cercanos al suicidi0. Ya lo viví en carne propia con 2 amigos míos, el hermano de Sherlyn, Oliver, que vivía conmigo, y Tony, de MDO, que en la pandemia se fue. Eso me hace pensar cosas muy similares, porque los 2 tenían una hija chica. Entonces, cuando tengo alguna depresión, tristeza, pienso en eso y digo: ‘¿Qué hubiera pasado si no se hubieran ido? ¿Qué estarían pensando ahorita? ¿Habrían resuelto sus problemas?’. A lo mejor estarían mejor”.

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Rodrigo Sieres sufrió la pérdida de seres queridos / Archivo TVNotas, IG @roccosieres, @odettedupeyron, IG@iamelpaoijoe y @sherlyny

¿Rodrigo Sieres continuará como integrante de Mercurio?

En lo profesional, además de Mercurio, tiene otro proyecto muy importante. “Es algo musical muy mío, que ya traía en cabeza desde hace 10 años. Lo llevaré en paralelo. Es otro grupo que se llama Funklore. Es un concepto muy loco”.

Rodrigo reconoce que entre los integrantes de Mercurio ha habido diferencias. “Siempre hay pleitos en todos lados. Aquí lo importante es resolverlo. Hay broncas de cualquier índole, a veces babosadas, cualquier estupidez, alguna cosa que hayas entendido mal”.

Finalmente, sobre la demanda que enfrenta por presunto fraude, tras una gira cancelada por los 25 años del grupo, en la que él está involucrado por haber estado supuestamente vinculado con la producción y boletera, dijo: “Lleva 5 años. Son cosas muy bobas que hay que acatar. Hay gente muy necia. Ha sido un proceso que me ha desgastado mucho, porque podrías invertir tu energía en cosas productivas, y gastas bastante en abogados”.

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Rodrigo Sieres junto a Mercurio / Archivo TVNotas, IG @roccosieres, @odettedupeyron, IG@iamelpaoijoe y @sherlyny

¿Quién es Rodrigo Sieres y cuál es su trayectoria?

Inició en el medio artístico haciendo comerciales.

Saltó a la fama en 1996, al formar parte de la boy band Mercurio, la cual se separó en 2003.

Mercurio, la cual se separó en 2003. Fue uno de los conductores principales de Disney Channel .

. Como actor ha participado en telenovelas como La antorcha encendida, Amy, la niña de la mochila azul y Corazones al límite , así como en varias obras de Teatro en corto.

y , así como en varias obras de Teatro en corto. Como empresario, abrió su tienda de ropa con su propia marca, además de tener una casa productora.

En 2011 regresó la agrupación.

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