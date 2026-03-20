Integrante de Mercurio es investigado por presunto fraude tras polémica gira cancelada de la banda

Rodrigo Sieres, integrante de Mercurio, se encuentra en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación por presunto fraude relacionado con la gira de los 25 años del grupo. El cantante compartió en entrevista a Televisa Espectáculos el proceso legal que enfrenta.

¿Por qué Rodrigo Sieres, integrante de Mercurio, es investigado por fraude?

Hace cuatro años, en 2022, la gira 25 años de Mercurio fue cancelada. A través de un comunicado compartido en febrero, el grupo explicó que atravesaban un momento “complejo a nivel profesional y personal” y que no querían comprometer la calidad de sus shows, por lo que decidieron poner en pausa indefinida el tour y proceder con la devolución de boletos.

Sin embargo, varios fans denunciaron que nunca recibieron el reembolso de sus entradas, lo que desató la polémica.

De acuerdo con la información, Rodrigo Sieres estuvo vinculado con la producción y la boletera de la gira, motivo por el cual fue llamado a declarar tras la denuncia de los seguidores afectados.

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Integrante Mercurio se encuentra en calidad de imputado en una investigación por fraude en gira la banda. / Redes sociales

Rodrigo Sieres, integrante de Mercurio reacciona a la denuncia de fraude

Sin embargo, Rodrigo Sieres aclaró que él no tuvo participación directa en la organización ni en la venta de boletos. Explicó que su única relación fue haber presentado a los productores, por lo que ahora está colaborando con las autoridades.

“Me llamaron y yo doy mi testimonio todas las veces que me tengan que llamar, los abogados siguen en las pruebas y el juez ya determinara”, dijo.

Sieres también aseguró que está dando la cara por respeto al público: “yo soy el que trajo a los productores fui yo, el que estoy dando la cara soy yo, en nombre de las fans para que se les pueda dar una solución, porque tenemos que dar la cara porque sin las fans y sin el público no estaríamos aquí, esa es la realidad”, comentó.

Finalmente, mencionó que el caso aún no se resuelve: “Este año cumplimos 30 años, imagínate todavía no re se resuelve”, explicó a Televisa Espectáculos.

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Integrante Mercurio se encuentra en calidad de imputado en una investigación por fraude en gira la banda. / Redes sociales

¿Quién es Rodrigo Sieres y cuánto tiempo lleva en Mercurio?

Rodrigo Sieres es un cantante mexicano reconocido por formar parte de la banda Mercurio, una de las agrupaciones pop más exitosas de los años noventa.

Actualmente está como imputada debido a una investigación relacionada con la producción y la boletera de la gira por los 25 años del grupo, situación en la que ha asegurado estar colaborando para aclarar cualquier señalamiento.

Su historia dentro de la banda se divide en dos etapas. Se integró por primera vez a Mercurio en 1997 y permaneció hasta 2003, periodo en el que participó en giras, presentaciones y distintos proyectos musicales. Años después, en 2011, regresó como parte del reencuentro que impulsó nuevamente la presencia del grupo en la escena musical.

A lo largo de ambas etapas, Rodrigo se ha mantenido como una figura constante en la evolución de Mercurio. Su primera etapa coincidió con momentos clave para la agrupación, mientras que su regreso permitió fortalecer el vínculo con los fans que los seguían desde los noventa. Este segundo periodo no solo marcó su retorno artístico, sino también su participación en proyectos especiales y giras junto a otras agrupaciones de su generación.

En total, sumando ambas etapas, Rodrigo Sieres ha formado parte de Mercurio durante aproximadamente 21 años y actualmente continúa con la banda.

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