Sandra Echeverria es demandada por mujer que la estafó: ¡La acusa de daño moral! ¿Se le volteó la tortilla?

Lo que todo parecería indicar el final de la horrible pesadilla que ha vivido Sandra Echeverría ahora da un giro inesperado, pues fue notificada de que será demandada por la mujer que la estafó y le quitó millones. La actriz y cantante en un principio demandó a la mujer por haberla estafado con una empresa que supuestamente sería una inversión del dinero que tenía la artista.

Ahora recibió una contrademanda por parte de la mujer. ¡Aquí están los detalles de este caso que no tiene fin! ¿Sandra podría ir a prisión?

Sandra Echeverría celebró hace algunos días la detención de la mujer que la estafó, pero ahora ella demanda a la actriz. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Pati Chapoy ¿explota contra Madonna? Critica su “robo” en Coachella; dice que tiene otra “versión”

¿Cómo demandó a Sandra Echeverria la mujer que la estafó?

De acuerdo con información de ‘El País México’, Nazareth ’N’, socia y fundadora de la empresa Metaxchange, demandó a Sandra Echeverría civilmente por daño moral y penalmente por delincuencia organizada.

Este miércoles 22 de abril, la mujer dueña de la empresa habría presentado la denuncia formal contra la cantante y actriz que, según su dicho, solo buscaba invertir parte de su dinero y patrimonio.

Hasta el momento no se ha hablado más del tema de la contrademanda que presentó Nazareth ’N’ hacia Sandra Echeverría y se desconoce si la también cantante podría ir a prisión.

Sandra Echeverría recibió la demanda por parte de la mujer por la que fue estafada por daño moral y delincuencia organizada. / Foto: Instagram: @sandraecheverriaoficial.

También puedes leer: Participante de La mansión VIP acusado de presunto robo en Cancún; denuncian saqueo y exhiben VIDEOS

¿Qué ha dicho Sandra Echeverria por demanda de la mujer que la estafó?

Sandra Echeverría no se ha pronunciado sobre la demanda que recibió por parte de Nazareth ’N’. Recordemos que en días pasados ella pidió ayuda de las autoridades de la Ciudad de México para lograr la detención de la mujer una vez que presentó la demanda.

Posteriormente, la cantante fue notificada sobre el arresto de Nazareth ’N’ y pidió que el caso continuara hasta que hubiera una solución.

Nazareth ‘N’, mujer que estafó a Sandra Echeverría. / Foto: Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Puedes leer: Luisito Comunica ¡otra vez cae! y lo estafan: “Me siento súper estú...” ¿procederá legalmente?

¿Cuándo arrestaron a mujer que estafó a Sandra Echeverria?

Nazareth ‘N’, dueña de la empresa que estafó a Sandra Echeverría, fue detenida el pasado viernes 17 de abril en la zona de Polanco de la Ciudad de México por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) de la capital del país.

Echeverría celebró en sus redes sociales la detención de la mujer y agradeció el apoyo de las autoridades capitalinas.

Autoridades locales indicaron que la investigación seguirá en curso y Nazareth ‘N’ permanecerá bajo custodia.

Puedes leer: Sandra Echeverria tiene justicia y reacciona al arresto de mujer que la estafó ¡Le quitó sus millones!