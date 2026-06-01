Acusan a famosa locutora de radio y creadora de contenido mexicana de, ¿estafar a usuarios con falsos viajes?

Han pasado algunas semanas desde que famosas como Sandra Echeverría y Leticia Calderón denunciaran una estafa, y ahora, varias personas habrían sido víctimas de otras malas prácticas.

Una nueva polémica azota a las redes sociales, luego de que varios internautas revelaran una supuesta estafa sufrida, la cual, habría sido “formulada” presuntamente por una reconocida locutora de radio y creadora de contenido. Te contamos los detalles.

Acusan a locutora y creadora de contenido de estafar a usuarios / Pixabay

¿A qué famosa locutora y creadora de contenido acusan de presunta estada?

En redes comenzó a trascender, a lo largo de los últimos meses, diferentes acusaciones de una presunta estafa a quienes adquirían paquetes de viajes a distintos destinos del mundo, mismos que eran comprados a Martha Gabriela, una creadora de contenido y locutora mexicana.

La información se empezó a compartir en diferentes grupos de redes sociales, mediante los cuales reportaban anomalías en sus procesos y posteriores cancelaciones. Aquí algunos testimonios obtenidos de plataformas digitales:

Obviamente hace sobre venta o cancela arbitrariamente. En el grupo de Mochileros Japón también tiene historial de cancelar viajes de último momento. Supuestamente en el mensaje de cancelación indicó que “cada pago sería reconocido”. Denuncia de usuaria

Incluso, un usuarios identificado como Juan Arturo Lira expresó:

“En enero de 2026 debía realizar un viaje llamado ‘Europa Clásica’ con el servicio de viajes Martha Gabriela, el cual contraté y pagué completamente. A pesar de haber entregado toda la documentación requerida, nunca recibimos boletos de avión, reservaciones ni itinerario confirmado. Un día antes de la salida, el viaje fue cancelado sin explicaciones claras y después de esperar los 90 días hábiles establecidos en el contrato para el reembolso completo, únicamente me devolvieron un tercio de lo que pagué, incumpliendo lo acordado. Al día de hoy sigo sin recibir el resto de mi dinero ni una solución definitiva. No se dejen llevar por sus promociones. Fuimos 60 personas en este viaje y tenemos conocimiento de que no ha sido el único viaje que ha cancelado o reprogramado” Usuario identificado como Juan Arturo Lira

Usuario fue estafado por locutora mexicana / Redes sociales

Este no es el único caso reportado en contra de Martha Gabriela, también llegó a cancelar, presuntamente de manera unilateral, un viaje que ya tenía pactado a Italia:

Martha Gabriela (“agencia de viajes “) acaba de cancelar un viaje a Italia que estaba programado el 25 de febrero (en dos días), no da razones concretas. (...) Nos dio itinerario y fechas de trenes, hospedaje y fechas de vuelos. COMPLETAMENTE ES UNA ESTAFA . Otra denuncia en redes

Son decenas las publicaciones que hacen las mismas acusaciones, previniendo a otros usuarios de “caer” en dichas malas prácticas.

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Denuncias de presunta estafa contra Martha Gabriela / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Martha Gabriela, locutora y creadora de contenido mexicana, a las acusaciones?

Luego de decenas de quejas en redes sociales, Martha Gabriela decidió responder, hace algunos meses, a la polémica generada a su alrededor.

En su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido compartió el siguiente mensaje:

En los últimos días de ha generado mucha confusión, enojo e incertidumbre a raíz de la cancelación de uno de nuestros viajes. Entiendo completamente la molestia y la preocupación que esto puede causar, y no quiero minimizarlo. Martha Gabriela, vía redes sociales

Según su testimonio, el viaje se canceló después de una revisión que se hizo, ya que no existían las condiciones debidas para que pudiera llevarse a cabo.

Por otra parte, se dijo triste por la reacción que tuvieron internautas en comentarios, pues arremetieron de manera severa contra su persona: “ Ver tanta confusión, enojo y dolor alrededor de una cancelación que nunca quise que pasará, ha sido difícil de procesar ”.

Cabe señalar que Martha Gabriela, actualmente, tiene limitados los comentarios en sus diferentes cuentas, algo que muchos toman como “intento de defensa”. Sin embargo, en redes diversos usuarios han externado su incertidumbre por no recibir su reembolso en el tiempo pactado, así como el futuro de sus viajes pagados. ¿Responderá?

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¿Quién es Martha Gabriela, locutora acusada de presunta estafa?

Lejos de ser una figura muy famosa en redes sociales, Martha Gabriela ha labrado sus más de 12 mil seguidores en Instagram gracias a su negocio de viajes.

En dicha red social describe su actividad de la siguiente manera: “ Organizo viajes grupales para que explores el mundo sin complicaciones ”, acompañando su perfil con fotos de dichas excursiones.

Además, dentro de sus historias destacadas, se observa que Martha Gabriela se ha desempeñado como locutora de radio en Reactor 105.7.

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