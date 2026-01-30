Fátima Torre enciende las alarmas; estalla tras ser estafada en TikTok: “No puedo creer que caí” VIDEO

La actriz Fátima Torre se suma a la lista de celebridades que han sido estafadas, como Leticia Calderón, Cynthia Klitbo y Germán Ortega, entre otros. Lamentablemente, el internet y las redes sociales se han prestado a engaños y fraudes, y esta vez la actriz fue víctima.

¿Qué le pasó a Fátima Torre?

Fátima Torre, hermana de Andrea Torre reconoció en un video compartido en sus redes sociales que cayó en la estafa de una supuesta promoción en internet de una marca reconocida de calzado, la cual ofrecía aparentemente una muy buena oferta.

“Me acaban de estafar en TikTok. Me apareció una promoción de Crocs que decía que estaban en 199 pesos y, si le dabas clic, era igual a la página oficial, pero no encuentro cómo comunicarme ni ver el envío. No puedo creer que caí”.

Mira:Fátima Torre estalla contra internauta que la critica por ¡dejarle el chupón a su bebé!

Fátima Torre / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuánto dinero perdió Fátima Torre en estafa en TikTok?

“Me di cuenta de que pagué en una página externa y me metí en TikTok para buscar esa publicidad y no está en la cuenta oficial de Crocs. Descubrí, viendo otros TikToks, que es pura estafa”, comentó Fátima Torre.

“Toda emocionada, compré tres pares. Me estafaron con 600 pesos, pero qué feo que te estafen tan fácil y que nadie haga nada”, compartió la actriz.

Fátima Torre / Archivo TVNotas y redes sociales

Mira: Fátima Torre sale en defensa de su hijo por usar vestidos de princesa

¿Quién es Fátima Torre, actriz que fue estafada en TikTok?

Fátima Torre es una actriz mexicana que ha crecido frente a las cámaras.

Nació el 16 de junio de 1988 y, desde muy pequeña, se abrió paso en la televisión participando en producciones infantiles que marcaron a toda una generación, como “Cuento de Navidad” y “El diario de Daniela”.

Con el paso del tiempo, logró consolidarse como una figura constante en las telenovelas.

Uno de los momentos clave de su carrera llegó en 2010, cuando interpretó a Iluminada Camargo en “Soy tu dueña”

Ha participado en proyectos como:



“La tempestad”

“Corazón que miente”

“Médicos, línea de vida”

Fátima Torre pertenece a una familia ligada al medio artístico, ya que es hermana de los actores José María Torre y Andrea Torre. En octubre de 2017 vivió uno de los momentos más importantes de su vida al convertirse en mamá.

En 2023, Fátima Torre anunció su divorcio con Héctor Salazar tras 7 años de matrimonio.

Mira: Fátima Torre ¿arremete contra Mariana Echeverría y revela que le hizo bullying en ‘Me caigo de risa’?