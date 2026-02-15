Esmeralda Soto denuncia estafa casi 27 mil pesos por falsa cura para la esclerosis múltiple ¿ámbar molido?

Esmeralda Soto, actriz de La flor más bella y creadora de contenido, denunció públicamente que fue víctima de una estafa en Mérida, Yucatán, donde un hombre que se presentó como “Luca Barbachano” le prometió mejorar su salud y la de su mamá a cambio de fuertes sumas de dinero. La influencer, diagnosticada con esclerosis múltiple en 2022, confesó que su vulnerabilidad ante la enfermedad fue el punto clave que el sujeto aprovechó para engañarla.

¿Cómo ocurrió la estafa contra Esmeralda Soto en Mérida, Yucatán, y qué hizo el curandero para convencerla?

La actriz Esmeralda Soto relató que durante unas vacaciones en Mérida, lo que parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en un episodio que le costó casi 27 mil pesos entre un supuesto tratamiento y un préstamo que logró frenar a tiempo.

La estafa contra la influencer comenzó, según su testimonio, cuando un hombre se sentó frente a ella en un restaurante y empezó a hablarle sobre sanación y energía. La actriz explicó que el sujeto aseguró ser neurocientífico y encargado de restaurar la catedral, ganándose su confianza con un discurso aparentemente preparado.

“Me bajaron 9 mil, casi 27 mil ahorita que estuve en Mérida, estaba teniendo unas vacaciones maravillosas y veo que en frente de mí se sienta un señor, empezamos a hablar y me dijo ‘ahora yo soy el encargado de restaurar la catedral, yo soy neurocientífico (…)’, una persona que iba vestida súper X, desde el momento uno me dice ‘te veo muy cargada’ y yo vulnerable le dije ‘claro’”.

El hombre le habló del “poder de la sanación” y de cómo ciertas sustancias naturales podían revertir enfermedades. Fue ahí cuando Esmeralda, con honestidad, le confesó que vive con esclerosis múltiple y que su mamá también padece dolencias físicas.

Esmeralda Soto “Empieza a hablar del poder de la sanación y cómo uno se puede curar. Entonces yo, vulnerable, le dije: fíjate que yo tengo una enfermedad y me interesa curarme y mi mamá también tiene unas dolencias y me interesa curarlas”.

A partir de ese momento, el supuesto curandero le ofreció un tratamiento de “ámbar molido”, asegurando que podía revertir su enfermedad.

Así comenzó su relato:

¿Qué es el supuesto tratamiento de “ámbar molido” que le vendieron a Esmeralda Soto para “curar” su esclerosis múltiple?

El llamado tratamiento de “ámbar molido” tenía un costo de 4 mil 500 pesos por toma. Es decir, 9 mil pesos por ella y su mamá. La actriz explicó que, aunque no contaba con mucho dinero, el hombre la convenció de no escatimar en salud.

“Hablaba en términos muy médicos, era una persona muy astuta, increíble, le paso mi número, una velada magnífica (…) estoy en un punto de vida donde no quiero juzgar a las personas, yo dije qué padre, no quiero juzgar tu apariencia”. Esmeralda Soto

Según relató, el hombre incluso involucró a un mesero del restaurante, del que supuestamente era dueño, para reforzar la credibilidad de su historia. El empleado habría confirmado que llevaba cinco años sin necesitar insulina gracias al tratamiento.

¿Cómo intentó manipular Esmeralda Soto el presunto curandero para obtener otros 18 mil pesos?

El fraude a Esmetalda Soto no terminó con los 9 mil pesos. El hombre también le confesó que padecía una enfermedad cerebral y que necesitaba 18 mil pesos para operarse, pero que no tenía recursos. La actriz, tocada por el tema de la salud, algo que la ha marcado desde su diagnóstico de esclerosis múltiple, consideró ayudarlo.

“Me leyó, supo que el tema de la salud es muy vulnerable para mí. Yo sé lo que es no tener el varo para comprar ciertos medicamento e ir a ciertos doctores”. Esmeralda Soto

El hombre no solo le pidió el dinero en efectivo “porque no tenía tarjetas”, sino que también le pidió explícitamente a Esmeralda que no le contara nada a su mamá, asegurándole que era mejor “manejarlo entre ellos”. Esa petición, sumada a la presión emocional, se convirtió en una de las primeras señales de alarma que comenzaron a incomodarla, aunque en ese momento todavía no se atrevía a cuestionarlo.

La duda creció cuando probó el supuesto “ámbar molido” y el sabor le resultó extrañamente familiar: “sabía a galleta María en polvo”. Fue justamente su mamá quien terminó de confirmarlo al decirle exactamente lo mismo, lo que las llevó a comparar notas y a darse cuenta de que estaban frente a un engaño cuidadosamente montado para explotar la vulnerabilidad de ambas.

Con esa certeza, Esmeralda contactó al banco y logró cancelar la transferencia antes de que se concretara, evitando perder otros 18 mil pesos. Después, tomó la decisión de bloquear al hombre y exponerlo en redes sociales para prevenir a otras personas. Aun así, lamentablemente sí perdió 9 mil pesos, además de algunos cuarzos que él la presionó a comprar como parte del falso “tratamiento”.

¿Quién es Esmeralda Soto y cómo ha enfrentado su diagnóstico de esclerosis múltiple desde 2022?

Esmeralda Soto es actriz, comediante e influencer mexicana. Alcanzó gran popularidad por su papel protagónico en La flor más bella de Netflix y también participó en proyectos como Las Bravas F.C. en HBO Max. Además, ha colaborado en podcasts como:Club del Cringe, Verdad o Shot, Bruto, El Tema Soy Yo y Culpables, donde habla con humor y honestidad sobre temas personales.

En 2022 fue diagnosticada con esclerosis múltiple remitente recurrente, una enfermedad neurológica crónica que afecta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre el duelo, el miedo y la adaptación que implican vivir con esta condición.

La actriz ha explicado que recibir el diagnóstico justo antes de filmar La flor más bella marcó un antes y un después en su vida. Pasó de sentirse completamente sana a experimentar síntomas como entumecimiento y pérdida de sensibilidad. Aun así, ha transformado esa experiencia en una herramienta para generar conciencia y conectar con su audiencia.

Este no es el primer engaño que enfrenta. En otra ocasión, entregó sus pertenencias —incluido su celular con contraseña— a dos hombres que la envolvieron en un fraude relacionado con el cobro de un cheque. Hoy, tras la estafa en Mérida, Esmeralda Soto reconoce que su empatía y apertura han sido utilizadas en su contra, pero también asegura que compartir su historia puede evitar que otras personas con enfermedades crónicas caigan en fraudes similares.