La nieta de “El Indio” Fernández acusa de estafa a Paco Lalas y Pablo Mendizábal entra al pleito con insultos

La polémica en torno a La Casa del Indio Fernández, uno de los recintos culturales más emblemáticos de México, ya no es solo un problema de renta atrasada. Lo que comenzó como un pleito legal por incumplimiento de contrato escaló a señalamientos de estafa, deudas, teatro, demandas mercantiles y amenazas personales. En el centro están Citlali Fernández, nieta de Emilio “El Indio” Fernández, y Paco Lalas, pero ahora se suma un nombre que sacudió aún más el escándalo: Pablo Mendizábal, hijo de la fallecida actriz Lilia Aragón.

¿Cómo inició el conflicto legal entre Citlali Fernández y Paco Lalas por La Casa del Indio Fernández?

Desde febrero pasado comenzó el conflicto entre Citlali Fernández, nieta del fallecido cineasta Emilio “El Indio” Fernández, y Francisco René Martínez Ayala, mejor conocido como Paco Lalas, por incumplimiento del contrato de renta de La Casa del Indio Fernández, de la cual Citlali es la representante legal.

Paco Lalas

Lalas quedó a deber 260 mil pesos por seis meses de renta. Aunque firmó un convenio para pagar el 50%, no cumplió. Se le buscó a mediados de 2025 para el reconocimiento de deuda, donde el juez avala que los documentos son de un compromiso incumplido, pero nunca se le encontró para ser notificado; por ello, a finales de diciembre pasado entró la demanda formal para iniciar el juicio mercantil.

Actualmente, la deuda, debido a penalizaciones, asciende a más de 800 mil pesos.

¿Por qué Pablo Mendizábal se involucró en el pleito entre Citlali Fernández y Paco Lalas?

Desafortunadamente, el problema ha escalado y se ha sumado un nuevo personaje: el director, actor y productor Pablo Mendizábal, hijo de la fallecida Lilia Aragón.

Todo inició cuando Citlali Fernández contactó al director de teatro para pedirle la dirección del lugar donde Paco Lalas estrenaría este 5 de febrero la primera temporada de Teatro Corto, aun cuando no solo le debe a Citlali, sino también no le pagó a varios conductores del desaparecido programa Escápate Conmigo, que se transmitió por Canal 6 de Multimedios.

Mendizábal le respondió que no tenía la dirección y que solamente le habían comprado la obra Payaso.

Cabe señalar que, públicamente, esta obra pertenece a Paus Marrón.

La nieta del “Indio” Fernández le cuestionó por qué trabajaba con una persona como Lalas, sabiendo que es un estafador.

¿Por qué Pablo Mendizábal reaccionó con insultos y amenazas contra Citlali Fernández?

Dos semanas después, Pablo Mendizábal cambió su versión y, de solo haber vendido una obra —que se desconoce si le pertenece—, le informó que él es ya dueño de Teatro Corto junto con otros dos socios (Josafat y Braulio).

Citlali Fernández y Pablo Mendizábal

El reclamo de Citlali, más su advertencia de manifestarse pacíficamente junto con otras personas este 5 de febrero afuera del inmueble donde se inicia la temporada de Teatro Corto para ejercer presión y obtener el pago de Lalas, desató la furia de Mendizábal, quien no reparó en insultos y amenazas.

Entre otras cosas, la señala de homofóbica, arremete contra su físico y la acusa de estar atentando contra la comunidad teatral que “solo quiere trabajar”.

¿Quién es Citlali Fernández, nieta de Emilio “El Indio” Fernández?

Citlali Fernández es hija de Xóchitl Fernández de Valois y nieta del cineasta mexicano Emilio “El Indio” Fernández, una de las figuras más importantes del Cine de Oro.

Es descendiente directa del actor, director y productor, y en los últimos años ha tomado un papel activo como vocera, defensora y representante del patrimonio cultural y legal relacionado con La Casa del Indio Fernández, también conocida como Casa Fuerte, ubicada en Coyoacán.