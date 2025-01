Gloria Estela: La bisnieta de Emilio “el Indio” Fernández que brilla en el teatro

Gloria Estela nació el 19 de febrero de 2015 en Mérida, Yucatán. Es bisnieta del actor y cineasta Emilio “El Indio” Fernández. Desde los 3 años, Gloria mostró interés por la actuación, siguiendo los pasos de su famoso bisabuelo.

A los 3 años, Gloria comenzó su carrera en el Instituto de Danza Layda Budip, presentándose en el teatro Peón Contreras en Mérida con la obra “El Ratón Vaquero”. Ha participado en diversas obras como “Vaselina”, “Un novio para mamá", “Abrázame muy fuerte”, “La llamada escrita”, “La bicicleta perdida”, “Mundo Coalli”, “El último Abrazo”, “Onoprienko” y “Querido Santa”, obra de Titina Romay, leyenda del cine de oro.

Antes de concluir el año, Gloria recibió la oportunidad de alternar con Camila, hija del productor Omar Suárez, en la obra “El sótano”, junto a Luis Felipe Tovar, Rafael Perrín y Michelle Vieth. Gloria comentó: “Yo me enteré del casting de El sótano y quise participar para ver si me quedaba. Nos avisó Luis Felipe Tovar. El papel es de una niña muy tímida, no habla por un trauma”.

Gloria Estela “Hice el casting un sábado y el domingo en la noche ya me avisaron que me había quedado y que me presentara el lunes para ensayar. Es mi primera obra profesional. Los ensayos fueron muy padres. Ensayamos como 4-5 horas diarias durante una semana. Aprendí que tengo que expresar mucho con la cara y los movimientos”.

Gloria está decidida a ser actriz y ya ha participado en aproximadamente 10 obras en la Casa del Indio Fernández. Actualmente, está en la obra de Santa Claus, interpretando el papel de duende. Además, ingresó al CEA infantil hace 3 meses, donde sigue perfeccionando su talento. “Estoy decidida a ser actriz, no tengo duda. He hecho ya como 10 obras en la Casa del Indio Fernández, mi bisabuelo. Actualmente estoy en la obra de Santa Claus, ahí hago el papel de duende”.

“Además entré al CEA infantil hace 3 meses, está padrísimo. Te enseñan muchas cosas. Si me llega algo si lo hago. Quiero ser como mi bisabuelo. Mi mamá me ha contado de él, he visto sus películas”.

Gloria Estela: la dinastía de Emilio ‘el Indio Fernández’

Es bisnieta del actor y director de cine, Emilio “El Indio” Fernández y también de la productora Gloria De Valois Cabiedes.

Gloria es tataranieta de la primera mujer periodista de México y también la primera en dirigir y producir una película mexicana en tercera dimensión, Rosa Elena Cabiedes Zatarain.

¿Quién fue Emilio ‘el Indio’ Fernández?

Considerado emblema de la llamada época de oro del cine mexicano. Fue combatiente en la revolución mexicana, preso en 1923. Escapó y huyó a Estados Unidos donde hizo todo tipo de oficios, entre ellos, el de extra en Hollywood y “doble” de algunas estrellas como Douglas Fairbanks. Su figura se forjó en oro al ser el modelo oficial para la creación de la estatuilla del premio Oscar.

Aprendió actuación, dirección y guión. Como cineasta construyó su propio estilo enfocado en evocar el patriotismo, estéticamente basado en el ambiente revolucionario y post revolucionario. Se posicionó como uno de los directores mexicanos más importantes de la década de los 40 y 50. Como actor, fue una importante figura en el género western. Entre sus películas: “Janitzio”, “Maclovia”, “Víctimas del pecado”, “La choca”, “Una cita de amor”, “Río Escondido”, “La malquerida”, “Pueblerina”, “Salón México”, “María Candelaria”, “Enamorada”. Dirigió a las divas de la época como María Félix, Dolores del Río, Silvia Pinal, María Elena Marques, Columba Domínguez (una de sus parejas), Ninon Sevilla.

‘El sótano’ ¿de qué trata la obra de teatro en la que debutó la bisnieta de Emilio ‘el Indio’ Fernández

Es una obra de terror basada en el relato de Koji Suzuki, autor de “El aro”. Ana Müler, después de separarse de su marido y con pocos recursos, alquila un departamento en las periferias de la ciudad, acompañada de su pequeña hija, Isa. Arriban a un edificio a punto de derruirse como víctima de los terremotos en la ciudad. Ahí se encuentran con Damián, conserje del edificio y aparentemente el único habitante del lugar. Damián trata de ser amigable con Isa pero Ana le cuenta que la pequeña no habla desde que su padre se fue.